YRKKH Twist: टूटेगा अभिरा और अरमान का परफेक्ट फैमिली का सपना, विलेन बनेंगे ये दो लोग

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा पर मुसीबत आएगी। कृष चैलेंज लेगा और दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा।

Jan 13, 2026 12:17 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा का परफेक्ट फैमिली का सपना टूट जाएगा। दरअसल, अरमान और अभिरा की लाइफ में ऐसे दो विलेन हैं जो उन्हें अलग करना चाहते हैं। पहले विलेन का नाम मेहर है। वहीं दूसरे विलेन का नाम कृष है। जी हां, ये दोनों मिलकर अभिरा की परफेक्ट फैमिली को तोड़ना चाहते हैं।

कृष का प्लान

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 13 जनवरी के एपिसोड में दिखाया गया कि कृष को पता चल जाता है कि वाणी, अभिरा की दोस्त की बेटी नहीं है। कृष जाकर ये बात अरमान को बताएगा। अरमान, कृष की बात नहीं सुनेगा और उस पर चिल्लाने लगेगा। ऐसे में तान्या, कृष को समझाएगी कि अरमान और अभिरा को कोई अलग नहीं कर सकता है। कृष, तान्या का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। इतना ही नहीं, कृष ये भी जान जाएगा कि वाणी उसी ड्राइवर की बेटी है जिसे अरमान ने सजा दिलवाई है।

मेहर का मकसद

वहीं दूसरी तरफ मेहर, अरमान को पाने की कोशिश करती है। मेहर, मायरा के बर्थडे केक के लिए 5 स्टार होटल के शेफ को बुलाती है और उनसे केक बनवाती है। तभी मिस्टर मित्तल आकर मेहर से पूछते हैं, ‘अरमान ने तुझे ना कहा तो तुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों?’ मेहर कहती है, ‘जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से ना सुनने के बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आया डैड। अरमान स्पेशल है। वो मेरी हां में हां नहीं मिलाता। वो अपने उसूलों का पक्का है। मुझे गुस्सा आता है और वो शांत रहना जानता है। मुझे जीत का शॉक है और वो लड़ना जानता है इसलिए मैं चाहती हूं कि वो मेरे साथ रहे और खुश रहे। फिर मुझे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
