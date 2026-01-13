YRKKH Twist: टूटेगा अभिरा और अरमान का परफेक्ट फैमिली का सपना, विलेन बनेंगे ये दो लोग

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा पर मुसीबत आएगी। कृष चैलेंज लेगा और दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा।

स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा का परफेक्ट फैमिली का सपना टूट जाएगा। दरअसल, अरमान और अभिरा की लाइफ में ऐसे दो विलेन हैं जो उन्हें अलग करना चाहते हैं। पहले विलेन का नाम मेहर है। वहीं दूसरे विलेन का नाम कृष है। जी हां, ये दोनों मिलकर अभिरा की परफेक्ट फैमिली को तोड़ना चाहते हैं।

कृष का प्लान ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 13 जनवरी के एपिसोड में दिखाया गया कि कृष को पता चल जाता है कि वाणी, अभिरा की दोस्त की बेटी नहीं है। कृष जाकर ये बात अरमान को बताएगा। अरमान, कृष की बात नहीं सुनेगा और उस पर चिल्लाने लगेगा। ऐसे में तान्या, कृष को समझाएगी कि अरमान और अभिरा को कोई अलग नहीं कर सकता है। कृष, तान्या का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। इतना ही नहीं, कृष ये भी जान जाएगा कि वाणी उसी ड्राइवर की बेटी है जिसे अरमान ने सजा दिलवाई है।