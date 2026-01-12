YRKKH Twist: मेहरा का ऑफर ठुकराएगा अरमान, गुस्से में आकर अभिरा से लेगी बदला, रोने पर करेगी मजबूर

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, अभिरा की वजह से मेहर का ईगो हर्ट कर देगा। ऐसे में मेहर, अभिरा काे दुख पहुंचाएगी।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, मेहर का ईगो हर्ट कर देगा। एक बार नहीं, दो बार। दरअसल, मेहर, अरमान और अभिरा को अपने घर बुलाएगी। हालांकि, अभिरा जाने से मना कर देगी। इतना ही नहीं, मायरा के जन्मदिन का बहाना बनाकर अभिरा, अरमान को भी रोक लेगी। ऐसे में मेहरा का दिमाग खराब हो जाएगा। मेहर अपने पति के साथ पौद्दार हाउस पहुंच जाएगी। मेहरा, अरमान के सामने एक ऑफर रखेगी।

क्या है मेहरा का ऑफर? मेहरा कहेगी, ‘मैंने सोचा आपको थैंक्यू बोलने के लिए मैं माहिरा की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूं।’ अरमान ये ऑफस ठुकरा देगा। अरमान कहेगा कि मायरा की मां यानि अभिरा ने सारी प्लानिंग कर ली है और वही उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। मिस्टर मित्तल और मेहर, अरमान को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरमान मना कर देगा। ऐसे में मेहरा का ईगो हर्ट हो जाएगा। मेहर, अरमान के सामने कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मन ही मन नया प्लान जरूर तैयार करेगी।