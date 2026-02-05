YRKKH: 8 साल बाद आमने-सामने आएंगे अरमान और अभिरा, वाणी को मारेगी मेहर?

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो देखने के बाद फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही शो में अरमान और अभिरा का आमना-सामना होने वाला है।

स्टार प्लस का सबसे लोकप्रिय शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ एक बार फिर दर्शकों के होश उड़ाने के लिए तैयार है। शो में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अरमान और अभिरा 8 साल के लंबे इंतजार के बाद एक-दूसरे के सामने आने वाले हैं। प्रोमो में दोनों की मुलाकात की झलक तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन इस बात का हिंट जरूर दिया गया है।

प्रोमो में क्या दिखाया गया? अरमान, पौद्दार फर्म को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। वहीं अभिरा, वाणी के साथ अलग रह रही है। अभिरा जिस जगह रहती है उस जगह पर मिस्टर मित्तल की नजर है। उन्हें ये नहीं पता कि वहां अभिरा और वाणी रहते हैं। वह तो बस उस जगह को री-डेवलप करवाना चाहते हैं। हालांकि, अभिरा उनके रास्ते का कांटा बनी हुई है। ऐसे में वो मदद मांगने अरमान के पास जाते हैं।

मिस्टर मित्तल से क्या कहता है अरमान? मिस्टर मित्तल की सारी बातें सुनने के बाद अरमान कहता है, ‘आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर मित्तल। मैं खुद ये इशू लीगली सॉल्व करूंगा। मैं खुद जाकर इस कॉलोनी के लोगों से और इस औरत से मिलूंगा। पता तो चले कि ये औरत इतना गुस्से में क्यों है।’