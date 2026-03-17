Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

YRKKH Twist: रोते-रोते भाग जाएगी मायरा, अरमान और अभिरा के जाने के बाद आर्यन की बुआ सास लेंगी फैसला

Mar 17, 2026 07:07 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा, अरमान और अभिरा को एक-दूसरे का हाथ पकड़े देख देख दंग रह जाएगी। 

YRKKH Twist: रोते-रोते भाग जाएगी मायरा, अरमान और अभिरा के जाने के बाद आर्यन की बुआ सास लेंगी फैसला

YRKKH Upcoming Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मजा आने वाला है। दरअसल अरमान, आर्यन की बुआ सास के कहने पर अभिरा को रिंग पहनाएगा। रिंग पहनाने के बाद अरमान, अभिरा का हाथ पकड़ा रहेगा और दोनों एक-दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब मायरा, अरमान और अभिरा को साथ देख लेगी। मायरा इमोशनल हो जाएगी। उसे आठ साल पुरानी बातें याद आने लगेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मायरा को देख ऐसे रिएक्ट करेंगी बुआ सास

मायरा को देख आर्यन की बुआ सास कहेंगी, ‘मैंने इस लड़की को फोटोज में देखा है। ये तुम्हारी बेटी है न अभिरा।’ मायरा को लगेगा कि उसके जाते ही अरमान और उसके पूरे परिवार ने अभिरा को माफ कर दिया और उसे अपना लिया है। ऐसे में मायरा का दिल टूट जाएगा और वह पौद्दार हाउस छोड़कर भाग जाएगी।

ये भी पढ़ें:YRKKH: अरमान-अभिरा को अलग करने के लिए मेहर ने चली चाल, मायरा को बनाया अपना मोहरा

माहौल को लाइट करने की कोशिश करेंगी चाची-सा

अरमान और अभिरा भी मायरा के पीछे-पीछे जाएंगे। अभिरा, मायरा से छीपने के लिए मायरा एक ट्रक में चढ़ जाएगी। अभिरा, मायरा को ट्रक में चढ़ते देख लेगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ, चाची-सा, आर्यन और दिशा को सगाई करने को कहेंगी। हालांकि, बुआ-सा सगाई रोक देंगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा का हिस्सा बनेंगी YRKKH की विद्या, तीस साल बाद पुराना है दोनों का रिश्ता

बुआ सास लेंगी फैसला

बुआ-सास साफ-साफ कहेंगी कि जब तक अरमान, अभिरा और मायरा वापस नहीं आ जाते तब तक सगाई नहीं होगी। अब आगे क्या होगा? क्या अरमान और अभिरा, मायरा को समझा पाने में कामयाब होंगे? क्या आर्यन की सगाई होगी? क्या अरमान को पता चल पाएगा कि इन सबके पीछे मेहर मित्तल का हाथ है?

ये भी पढ़ें:अनुपमा में आएगा यह धमाकेदार ट्विस्ट, दिग्विजय को याद आएगी बेटी की ये बात!
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।