YRKKH Twist: अभिरा का नाम सुनते ही भड़का अरमान, माधव पर निकाला अपना गुस्सा

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान और अभिरा एक-दूसरे का नाम तक सुनने नहीं पसंद करेंगे।

Feb 12, 2026 02:09 pm IST
टीवी स्क्रीन पर सबसे लंबे समय से राज कर रहे शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हालिया प्रोमो में अरमान और अभिरा की जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही है। प्रोमो की शुरुआत एक तीखी बहस से होती है। माधव और अरमान के बीच लड़ाई होती है। माधव गुस्से में चिल्लाते हुए अरमान से कहते हैं, ‘अभिरा की गलती गिनवाने में सबसे आगे रहता था तू!’

कड़वाहट ने ली प्यार की जगह

यह सुनते ही अरमान अपना आपा खो बैठता है। वह न केवल अपनी आवाज ऊंची करता है, बल्कि अपने पिता को चेतावनी देते हुए कहता है कि आज के बाद वह उसकी जुबान से ‘अभिरा’ का नाम न सुनें। अरमान का यह गुस्सा साफ बयां कर रहा है कि उसके दिल में अभिरा के लिए प्यार की जगह गहरी चोट और कड़वाहट ने ले ली है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

अभिरा का चट्टान जैसा इरादा

दूसरी तरफ, अभिरा अब वह पुरानी वाली अभिरा नहीं रही। वह अकेले अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। जब जया उससे पूछती है कि क्या उसे अपने पति की याद नहीं आती, तो अभिरा तुरंत कहती है, ‘नहीं।’ जया पूछती है, ‘कब तक सबकुछ अकेले संभालेगी?’ अभिरा कहती है, ‘जब तक जिंदा हूं, तब तक!’

दादी-सा का सस्पेंस

प्रोमो के अंत में दादी-सा की भारी आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। वहीं स्क्रीन पर अरमान-मायरा और अभिरा-मुक्ति (वाणी) का सीन दिखाया जाता है। दादी-सा कहती हैं, ‘आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जो इनका प्यारा रिश्ता इस दौराहे पर आ गया। देखिए इस शनिवार और रविवार। अरमान और अभिरा जो कभी एक-दूसरी की जिंदगी थे आज उन्हें नफरत है एक-दूसरे के नाम से भी।’

ये देखना दिलचस्प होगा

1. क्या माधव, अरमान को सच्चाई का एहसास करा पाएगा?

2. क्या अरमान और अभिरा के बीच की दूरियों और बढ़ेंगी?

3. आखिर वह दोनों के बीच की ये दूरी कौन कम करेगा?

