YRKKH Twist: अरमान और अभिरा करेंगे प्यार का इजहार, एक दूसरे से पूछेंगे- क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के होली स्पेशल एपिसोड में अरमान और अभिरा भांग पी लेंगे। दोनों भांग पीने के बाद एक-दूसरे के करीब आएंगे।
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का होली स्पेशल एपिसोड अरमान और अभिरा के फैंस के लिए वाकई स्पेशल होने वाला है। कैसे? आइए बताते हैं। दरअसल, सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा परेशान होकर मेहर मित्तल की होली पार्टी में जाती है। अरमान, अभिरा को देखकर भड़क जाता है। अरमान, अभिरा पर चिल्लाने लगता है। अरमान कहता है, ‘सबकी होली खराब कर दी! चैन पड़ गया!’
अरमान और अभिरा की बहस
अभिरा कहती है, ‘ये तो बस शुरुआत है।’ अरमान कहता है, ‘चली जाओ यहां से वरना…।’ अभिरा पूछती है, ‘वरना? वरना क्या होगा?’ अरमान कहता है, ‘वरना बहुत बुरा होगा।’ अभिरा भड़क जाती है। अभिरा कहती है, ‘मेरे साथ जो हुआ तुम सह भी नहीं पाते।’ अरमान कहता है, ‘दूसरों पर इल्जाम लगाने से आसान कुछ नहीं होता है।’ अभिरा अपनी आवाज ऊंची करती है और कहती है, ‘गलती करके विक्टिम मोड में जाने से आसान कुछ नहीं होता है।’
अरमान और अभिरा का रोमांटिक पल
इसी बीच पीछे से एक बोर्ड गिरता है। अरमान, अभिरा को बचाने के लिए अपनी तरफ खिंचता है। दोनों पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। इसके बाद दोनों की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें दोनों भांग के नशे में एक-दूसरे से बात करते नजर आते हैं।
अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान
अभिरा, अरमान से पूछती है, ‘तुमने मुझे मिस किया?’ अरमान कहता है, ‘हर दिन।’ अभिरा पूछती है, ‘मुझसे प्यार करते हो?’ अरमान जवाब देता है, ‘हां।’ इसके बाद दोनों अपने-अपने प्यार का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक-दूसरे को प्रपोज करते हुए पूछते हैं, ‘मुझसे शादी करोगी?’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।