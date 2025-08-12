YRKKH Reaction: भड़के ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के दर्शक, बोले- बिना सिर पैर की चीजें दिखाते हो

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Review in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का आज का एपिसोड देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल, उन्हें अभिरा और अरमान का सीन पसंद नहीं आया।

टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अरमान अपना लुक बदलकर गोयनका हाउस पहुंचता है। वह अभिरा से कहता है कि वह डांस टीचर है, लेकिन अभिरा उसे पहचान लेती है। अरमान, अभिरा से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। अभिरा, अरमान से पूछती है, ‘तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हें तो डांस नहीं आता है।’

अरमान कहता, ‘मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन मुझे मायरा की पसंद और नापसंद पता है।’ इसके बाद अरमान, अभिरा को उस स्टेप के बारे में बताता है जो मायरा पिछले कॉम्पिटिशन में करना चाहती थी। इतना ही नहीं, अरमान, अभिरा के साथ मिलकर उस डांस स्टेप की प्रैक्टिस भी करना है। ये सब देखकर दर्शकों का दिमाग खराब हो गया।

दरअसल, जब अरमान, मायरा के साथ माउंट आबू में रहता था और तब अरमान ने मायरा के साथ डांस करने से मना कर दिया था और कहा था कि उसे डांस नहीं आता है। वहीं अब वह अभिरा को डांस सिखाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि लोगों ने आज का एपिसोड देखने के बाद अपना सिर पकड़ लिया है।