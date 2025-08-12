Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Social Media Reaction YRKKH review in hindi people did not liked abhira armaan scene YRKKH Reaction: भड़के ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के दर्शक, बोले- बिना सिर पैर की चीजें दिखाते हो, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYeh Rishta Kya Kehlata Hai Social Media Reaction YRKKH review in hindi people did not liked abhira armaan scene

YRKKH Reaction: भड़के ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के दर्शक, बोले- बिना सिर पैर की चीजें दिखाते हो

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Review in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का आज का एपिसोड देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल, उन्हें अभिरा और अरमान का सीन पसंद नहीं आया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:46 PM
share Share
Follow Us on
YRKKH Reaction: भड़के ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के दर्शक, बोले- बिना सिर पैर की चीजें दिखाते हो

टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अरमान अपना लुक बदलकर गोयनका हाउस पहुंचता है। वह अभिरा से कहता है कि वह डांस टीचर है, लेकिन अभिरा उसे पहचान लेती है। अरमान, अभिरा से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। अभिरा, अरमान से पूछती है, ‘तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हें तो डांस नहीं आता है।’

अरमान कहता, ‘मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन मुझे मायरा की पसंद और नापसंद पता है।’ इसके बाद अरमान, अभिरा को उस स्टेप के बारे में बताता है जो मायरा पिछले कॉम्पिटिशन में करना चाहती थी। इतना ही नहीं, अरमान, अभिरा के साथ मिलकर उस डांस स्टेप की प्रैक्टिस भी करना है। ये सब देखकर दर्शकों का दिमाग खराब हो गया।

दरअसल, जब अरमान, मायरा के साथ माउंट आबू में रहता था और तब अरमान ने मायरा के साथ डांस करने से मना कर दिया था और कहा था कि उसे डांस नहीं आता है। वहीं अब वह अभिरा को डांस सिखाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि लोगों ने आज का एपिसोड देखने के बाद अपना सिर पकड़ लिया है।

एक ने लिखा, ‘ये मां और बेटी का स्टेप है? ये रोमांटिक स्टेप है। कुछ तो लॉजिक लगाया करो।’ दूसरे ने लिखा, ‘कुछ भी दिखाने लगते हैं बिना सिर पैर के।’ तीसरे ने लिखा, ‘लगता है कहानी लिखने वालों को कहानी याद ही नहीं रहती है। कभी अरमान को डांस करते दिखाते हैं और कभी अरमान को नॉन डांसर बताते हैं।’

YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।