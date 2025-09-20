'मैं उससे शादी करना चाहूंगी', क्या किसी को डेट कर रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की समृद्धि शुक्ला?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का रोल निभा रहीं समृद्धि शुक्ला ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो रियल लाइफ में किसी को डेट कर रही हैं या नहीं। समृद्धि ने खुद को एक गंभीर व्यक्ति बताया है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का किरदार निभाने वाली समृद्धि शुक्ला टीवी इंडस्ट्री टॉप हिरोइनों में से एक हैं। उनके बहुत से फैंस हैं। अब समृद्धि शुक्ला ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो रियल लाइफ में किसी को डेट कर रही हैं या नहीं। उन्होंने साफ किया कि अभी तो वो किसी को भी डेट नहीं कर रही हैं। समृद्धि ने कहा कि वो एक गंभीर तरह की लड़की हैं तो वो जिसके साथ भी होंगी, उससे शादी करना चाहेंगी।

क्या किसी को डेट कर रही हैं समृद्ध शुक्ला?

फिल्मी बीट से खास बातचीत में समृद्धि शुक्ला ने बताया, “अभी तो नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत गंभीर व्यक्ति हूं। तो मैं जिसके साथ भी होंगी, मैं उससे शादी करना चाहूंगी। मैं चीजों को गंभीरता से लेती हूं। वो मेरा एंड गोल होगा। तो अभी, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है।”

पुराने रिलेशनशिप पर क्या बोलीं समृद्धि?

अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए समृद्धि ने कहा, “मैंने अभी तक जिसे भी डेट किया है...मैंने हमेशा उनके साथ शादी सोची। मैं इस मामले में बहुत पुराने जमाने की हूं। मैं सोचती हूं कि अगर हम शादी कर लें तो जिंदगी कैसी होगी। कुछ लोगों के साथ, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और इसीलिए वो रिश्ता टूट गया। कुछ लोगों के साथ, शायद यह संभव था।”

शादी के बारे में क्या बोलीं समृद्धि?