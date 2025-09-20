Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Samridhi Shukla Dating Someone Reveals her relationship status hindi tv serial news 'मैं उससे शादी करना चाहूंगी', क्या किसी को डेट कर रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की समृद्धि शुक्ला?, Tv Hindi News - Hindustan
'मैं उससे शादी करना चाहूंगी', क्या किसी को डेट कर रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की समृद्धि शुक्ला?

ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का रोल निभा रहीं समृद्धि शुक्ला ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो रियल लाइफ में किसी को डेट कर रही हैं या नहीं। समृद्धि ने खुद को एक गंभीर व्यक्ति बताया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 04:49 PM
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा का किरदार निभाने वाली समृद्धि शुक्ला टीवी इंडस्ट्री टॉप हिरोइनों में से एक हैं। उनके बहुत से फैंस हैं। अब समृद्धि शुक्ला ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो रियल लाइफ में किसी को डेट कर रही हैं या नहीं। उन्होंने साफ किया कि अभी तो वो किसी को भी डेट नहीं कर रही हैं। समृद्धि ने कहा कि वो एक गंभीर तरह की लड़की हैं तो वो जिसके साथ भी होंगी, उससे शादी करना चाहेंगी।

क्या किसी को डेट कर रही हैं समृद्ध शुक्ला?

फिल्मी बीट से खास बातचीत में समृद्धि शुक्ला ने बताया, “अभी तो नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत गंभीर व्यक्ति हूं। तो मैं जिसके साथ भी होंगी, मैं उससे शादी करना चाहूंगी। मैं चीजों को गंभीरता से लेती हूं। वो मेरा एंड गोल होगा। तो अभी, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है।”

पुराने रिलेशनशिप पर क्या बोलीं समृद्धि?

अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए समृद्धि ने कहा, “मैंने अभी तक जिसे भी डेट किया है...मैंने हमेशा उनके साथ शादी सोची। मैं इस मामले में बहुत पुराने जमाने की हूं। मैं सोचती हूं कि अगर हम शादी कर लें तो जिंदगी कैसी होगी। कुछ लोगों के साथ, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और इसीलिए वो रिश्ता टूट गया। कुछ लोगों के साथ, शायद यह संभव था।”

शादी के बारे में क्या बोलीं समृद्धि?

वहीं, समृद्धि से जब पूछा गया कि क्या घरवाले उनके लिए रिश्ते लाते हैं? इसपर उन्होंने कहा, 'हां, वो पूछते हैं। लोग पूछते हैं'। समृद्धि से जब शादी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अभी अपने जीवन में उस फेज में हैं जहां वो बहुत व्यस्त हैं। उन्हें नहीं पता शादी का क्या सीन है। क्योंकि शादी में टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं महीने के 30 दिन 12 घंटे काम कर रही हूं, तो पति को वक्त कब दूंगी?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

