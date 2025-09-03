YRKKH Twist: शो में आ सकता है 15 साल का लीप, अभिरा को जेल से बाहर निकालेगा ये शख्स

YRKKH: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान की दूसरी शादी हो गई है और अभिरा को उम्रकैद की सजा हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शो में लीप आ सकता है।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में 15 साल का लीप आ सकता है। ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। दरअसल, अरमान की गीतांजलि से शादी हो गई है और अभिरा को उम्रकैद की सजा हो गई है। ऐसे में कहानी को आगे बढ़ाने का स्कोप अब खत्म होता जा रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि मेकर्स बहुत जल्द पांचवीं पीढ़ी की कहानी शुरू करेंगे।

इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 15 साल के लीप के बाद मायरा वकालात शुरू करेगी। वह सबसे पहले अपनी मां का केस लड़ेगी और अभिरा को जेल से बाहर निकालेगी।हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अरमान, गीतांजलि के साथ ही रहेगा।