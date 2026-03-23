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YRKKH Twist: अरमान को बताए बिना अभिरा से अकेले मिलने आएगी मायरा, शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Mar 23, 2026 08:41 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड में मायरा, अभिरा को कॉल करेगी और मिलने के लिए बुलाएगी।

YRKKH Twist: अरमान को बताए बिना अभिरा से अकेले मिलने आएगी मायरा, शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में मायरा, अभिरा से मिलने आएगी। दरअसल, आज (23 मार्च) के एपिसोड में अरमान, अभिरा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। मेहर मित्तल, अरमान और अभिरा की बातें सुन लेती है। मेहर का खून खौलने लगता है। मेहर, विद्या के पास जाती है और अपना गुस्सा निकालती है। मेहर, विद्या को बताती है कि अभिरा ने अरमान को अपने जाल में फंसा लिया है और अरमान ने अभिरा के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर लिया है।

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मायरा का वीडियो कॉल

मेहर की बातें सुनकर विद्या को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसी बीच मायरा का वीडियो कॉल आता है। मायरा पहले घर के सारे सदस्यों से बात करती है और फिर मनीषा, मायरा की बात विद्या से करवाती है। विद्या सदमे में रहती है। उसे पता नहीं होता है कि फोन ऑन है और कॉल पर मायरा है।

विद्या का डर

विद्या कहती है, ‘हे भगवान! अरमान तूने ये क्या किया। तूने अभिरा को कह दिया कि तू उससे प्यार करता है। ये लड़की एक एक करके अपनी मीठी बातों से सबको फंसा रही है। अरमान तुझे तो संभलकर रहना चाहिए था न। क्या वो अरमान से फिर से शादी कर लेगी? वाणी को वापस ले आएगी।?’ मायरा, विद्या की बातें सुनकर शॉक हो जाती है।

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मायरा और अभिरा

मायरा, अभिरा को कॉल करती है। मायरा की आवाज सुनकर अभिरा रोने लगती है। मायरा कहती है, ‘मुझे आपसे बात करनी है। मिलकर, फेस टू फेस, घाट पर। आप आओगे न?’ अभिरा रोने लगती है। अभिरा, दादी-सा के सामने मायरा से कहती है, ‘मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी बेटू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम मिलने वाले हैं बेटू।’ मायरा, अभिरा के सामने शर्त रखती है। मायरा कहती है, ‘आपको अकेले आना होगा। बिना पापा या किसी को बताए।’ अभिरा मान जाती है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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