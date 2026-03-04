ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा ट्विस्ट, मेहर के प्लान पर फिरेगा पानी, मायरा को लगेगा झटका
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। इस ट्विस्ट की वजह से मेहर और मायरा को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
YRKKH Upcoming Twist in Hindi: स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, होली वाले दिन अभिरा, मेहर मित्तल की पार्टी में पहुंचती है और पूरी पार्टी खराब कर देती है। इस दौरान, अभिरा को चाची-सा से अकेले में बात करने का मौका मिलता है। चाची-सा, अभिरा पर अपना गुस्सा निकालती हैं। अभिरा को चाची-सा से पता चलता है कि उसकी बेटी मायरा उसके बारे में सोचती तक नहीं है। मायरा अब मूवऑन कर चुकी है। ये सुनते ही अभिरा का दिल टूट जाता है। अभिरा भांग पी लेती है। इतना ही नहीं, अरमान भी गलती से भांग पी लेता है।
प्यार का इजहार
दोनों नशे में होते हैं और एक-दूसरे से टकरा जाते हैं। नशे की हालत में दोनों अपने दिल की बातें कहते हैं। अभिरा, अरमान से पूछती है कि क्या उसे उसकी याद नहीं आती है? अरमान कहता है, ‘हर वक्त।’ इसके बाद दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज भी करते हैं।
शादी कर लेंगे अरमान-अभिरा
नए प्रोमो के मुताबिक, दोनों सिर्फ एक-दूसरे को प्रपोज नहीं करते हैं, बल्कि शादी भी करते हैं। जी हां, अरमान और अभिरा नशे की हालत में दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। अग्नि के चारों तरफ घूमकर फेरे लेते हैं। इतना ही नहीं, अरमान होली के रंग से अभिरा की मांग भी भरता है।
आगे क्या होगा?
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मेहर को पता चलेगा कि अरमान और अभिरा ने दोबारा एक-दूसरे से शादी कर ली है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि मेहर ने अरमान से शादी करने की प्लानिंग कर रखी थी। वहीं मायरा, जो ‘मां’ सुनते ही इमोशनल हो जाती है, उसका क्या रिएक्शन होगा? वाणी उर्फ मुक्ति, जो आठ साल से अभिरा के साथ है, वो क्या सोचेगी?
