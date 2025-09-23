YRKKH: शो में नहीं आएगा लीप, राजन शाही बोले- अभी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में…

YRKKH Upcoming: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के मेकर्स ने साफ किया कि शो में अभी कोई लीप नहीं आने वाला है। मेकर्स ये भी बताया कि अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है।

समृद्धि शुक्ला (अभिरा) और रोहित पुरोहित (अरमान) स्टारर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को लेकर प्रोड्यूसर राजन शाही का बयान इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में जब से अरमान और गीतांजलि की शादी हुई है, दर्शक लगातार यह अनुमान लगा रहे हैं कि अब शो में एक और बड़ा लीप आने वाला है और पांचवीं पीढ़ी, यानी मायरा की कहानी दिखाई जाएगी। इस चर्चा पर खुद राजन शाही ने खुलकर प्रतिक्रिया दी।

राजन शाही का बयान राजन शाही ने टेली मसाला से कहा—“नहीं! नहीं! कोई लीप नहीं आने वाला है। मैं लीप के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। मैं फिलहाल अपने अरमान और अभिरा के साथ बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से शो में दोनों की लव स्टोरी शुरू हो। इशिता, मेरी बेटी, हमेशा कहती है कि उसे ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी और रोमांस रहता है। दर्शकों को बहुत जल्दी अरमान और अभिरा का रोमांस देखने को मिलेगा। उनकी कहानी अभी बहुत बाकी है।”