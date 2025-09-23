Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Producer Rajan Shahi Said there will be no leap in yrkkh armaan abhira love story YRKKH: शो में नहीं आएगा लीप, राजन शाही बोले- अभी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में…, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH: शो में नहीं आएगा लीप, राजन शाही बोले- अभी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में…

YRKKH Upcoming: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के मेकर्स ने साफ किया कि शो में अभी कोई लीप नहीं आने वाला है। मेकर्स ये भी बताया कि अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:10 AM
समृद्धि शुक्ला (अभिरा) और रोहित पुरोहित (अरमान) स्टारर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को लेकर प्रोड्यूसर राजन शाही का बयान इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में जब से अरमान और गीतांजलि की शादी हुई है, दर्शक लगातार यह अनुमान लगा रहे हैं कि अब शो में एक और बड़ा लीप आने वाला है और पांचवीं पीढ़ी, यानी मायरा की कहानी दिखाई जाएगी। इस चर्चा पर खुद राजन शाही ने खुलकर प्रतिक्रिया दी।

राजन शाही का बयान

राजन शाही ने टेली मसाला से कहा—“नहीं! नहीं! कोई लीप नहीं आने वाला है। मैं लीप के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। मैं फिलहाल अपने अरमान और अभिरा के साथ बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से शो में दोनों की लव स्टोरी शुरू हो। इशिता, मेरी बेटी, हमेशा कहती है कि उसे ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी और रोमांस रहता है। दर्शकों को बहुत जल्दी अरमान और अभिरा का रोमांस देखने को मिलेगा। उनकी कहानी अभी बहुत बाकी है।”

शो की कहानी

आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अभिरा अपनी मम्मा और मायरा के लिए दोबारा वही पुरानी अभिरा बनने की कोशिश करती है। वह अरमान और गीतांजलि को अपने रिज़ॉर्ट में रुकने के लिए मनाती है और खुद उनका ख्याल रखती है। लेकिन गीतांजलि इसका फायदा उठाती है और अभिरा से अपनी सुहागरात के लिए कमरा सजाने का आदेश देती है। किस्मत का खेल देखिए—हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि अरमान, गीतांजलि के बजाय अभिरा के पास पहुंच जाता है।

