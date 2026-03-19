'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आएगा जनरेशन लीप? शो से होगी अरमान-अभीरा की छुट्टी, राजन शाही ने खबरों पर तोड़ी चुप्पी
शो को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, उसे सुनकर फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खबरें हैं कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। ऐसे में जाहिर है कि लीप होने से शो की कास्ट में भी बदलाव होंगे। लेकिन अब इस मामले पर खुद राजन शाही ने चुप्पी तोड़ी है।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी का फेमस फैमिली शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' सालों से दर्शकों का फेवरेट बना है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिलता है। यही नहीं, टीआरपी लिस्ट में भी राजन शाही का ये शो टॉप पर रहता है। इस शो में आए दिन महाट्विस्ट आ रहे हैं, जिसने दर्शकों को इस शो से बांधे रखा है। लेकिन अब इस शो को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, उसे सुनकर फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खबरें हैं कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। ऐसे में जाहिर है कि लीप होने से शो की कास्ट में भी बदलाव होंगे। खासतौर पर समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को अलविदा कह देंगे। लेकिन अब इस मामले पर खुद राजन शाही ने चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
जनरेशन लीप पर राजन शाही ने तोड़ी चुप्पी
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जनरेशन लीप की खबरों के बीच राजन शाही ने इसका पूरा सच बताया है। दरअसल, राजन शाही ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शो लीप की खबरों का सच बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'यहां कोई लीप नहीं आने वाला है। यहां तक कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इसको लेकर और इसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। थू थू थू, किसी भी तरह की गलत खबरें ना फैलाएं।' राजन के इस पोस्ट ने फैंस को राहत पहुंचाई है। उनकी इस स्टोरी को देखकर कहा जा सकता है कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में चौथी पीढ़ी की कहानी अभी लंबी चलने वाली है।
आने वाले एपिसोड में होगा महाट्विस्ट
बता दें कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक अलमारी अभीरा पर गिरने वाली होती है, लेकिन अरमान उसे बचा लेता है। अभीरा कहती है कि अच्छा होता अगर वह गिर जाती, ताकि उसे सबके सामने उसके लिए अपनी नफरत छिपानी न पड़ती। जवाब में, अरमान कहता है, 'तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं।'
एक-दूसरे के मन में दबी फीलिंग्स आई नजर
यही नहीं शो के एपिसोड की शुरुआत मेहर के अरमान और अभीरा का एक वीडियो देखने से होती है। उनकी लगातार होने वाली तकरार के बावजूद, एक-दूसरे के लिए उनके मन में दबी फीलिंग्स साफ नजर आ रही थीं और यही बात मेहर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसकी परेशानी को भांपते हुए, कृष ने पूछा कि उसे क्या बात सता रही है। मेहर ने माना कि वह देख सकती है कि अरमान एक बार फिर अभीरा के भावनात्मक रूप से करीब आ रहा है, और वह इसे हर हाल में रोकना चाहती है। शो में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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