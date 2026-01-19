Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Twist reports says Mangal Lakshmi Fame Arshiya Sharma will be seen as Grown Up Vaani
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में होगी नई एंट्री, लीप के बाद वाणी का रोल प्ले करेगी ये एक्ट्रेस

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में होगी नई एंट्री, लीप के बाद वाणी का रोल प्ले करेगी ये एक्ट्रेस

संक्षेप:

YRKKH New Entry: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में सात साल का लीप आने वाला है। लीप के बाद वाणी और मायरा की कहानी दिखाई जाएगी। ऐसे में वाणी और मायरा के रोल के लिए नई एक्ट्रेसेस को लाॅक किया जा रहा है।

Jan 19, 2026 01:11 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Twist in Hindi: स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में सात साल का लीप आने वाला है। इस बात की पुष्टि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की मायरा उर्फ उर्वा रुमानी ने कर दी है। वहीं अब उस एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है जो लीप के बाद ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में वाणी का रोल प्ले करने वाली हैं। आइए आपको उस एक्ट्रेस का नाम बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक्ट्रेस का नाम

सास बहू और बेटियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीप के बाद शो में ‘मंगल लक्ष्मी’ की अर्शिया शर्मा की एंट्री होगी। अर्शिया ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में वाणी का रोल प्ले करेंगी। वहीं मायरा के रोल के लिए एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

क्या होगी लीप के बाद की कहानी?

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में जनरेशनल लीप नहीं आएगा, नॉर्मल सात साल का लीप आएगा। लीप के बाद मायरा और वाणी की कहानी दिखाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिरा, मायरा और वाणी को बराबर समय देने की कोशिश, लेकिन मायरा को अभिरा का वाणी को समय देना पसंद नहीं आएगा। ऐसे में मायरा, वाणी से नफरत करने लगेगी क्योंकि उसकी वजह से अभिरा उससे दूर होती जाएगी।

आज के एपिसोड का रिव्यू

19 जनवरी के एपिसोड में वाणी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में अभिरा, वाणी का ध्यान रखती है। मायरा को ये बात पसंद नहीं आती है। मायरा पेट दर्द का नाटक करती है। पहले तो अभिरा वाणी और मायरा दोनों को समय देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अरमान आता है और उसकी मदद करता है। अरमान, मायरा का ध्यान रखता है और अभिरा, वाणी के पास जाती है।

ये भी पढ़ें:वाणी की जान के पीछे पड़ेगी मेहर मित्तल, अभिरा को उतारेगी मौत के घाट?
ये भी पढ़ें:YRKKH: अरमान को CCTV फुटेज दिखाएगी अभिरा, वाणी से मिलने पहुंचेंगे मिस्टर मित्तल
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।