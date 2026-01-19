‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में होगी नई एंट्री, लीप के बाद वाणी का रोल प्ले करेगी ये एक्ट्रेस
YRKKH New Entry: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में सात साल का लीप आने वाला है। लीप के बाद वाणी और मायरा की कहानी दिखाई जाएगी। ऐसे में वाणी और मायरा के रोल के लिए नई एक्ट्रेसेस को लाॅक किया जा रहा है।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Twist in Hindi: स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में सात साल का लीप आने वाला है। इस बात की पुष्टि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की मायरा उर्फ उर्वा रुमानी ने कर दी है। वहीं अब उस एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है जो लीप के बाद ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में वाणी का रोल प्ले करने वाली हैं। आइए आपको उस एक्ट्रेस का नाम बताते हैं।
एक्ट्रेस का नाम
सास बहू और बेटियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीप के बाद शो में ‘मंगल लक्ष्मी’ की अर्शिया शर्मा की एंट्री होगी। अर्शिया ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में वाणी का रोल प्ले करेंगी। वहीं मायरा के रोल के लिए एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है।
क्या होगी लीप के बाद की कहानी?
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में जनरेशनल लीप नहीं आएगा, नॉर्मल सात साल का लीप आएगा। लीप के बाद मायरा और वाणी की कहानी दिखाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिरा, मायरा और वाणी को बराबर समय देने की कोशिश, लेकिन मायरा को अभिरा का वाणी को समय देना पसंद नहीं आएगा। ऐसे में मायरा, वाणी से नफरत करने लगेगी क्योंकि उसकी वजह से अभिरा उससे दूर होती जाएगी।
आज के एपिसोड का रिव्यू
19 जनवरी के एपिसोड में वाणी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में अभिरा, वाणी का ध्यान रखती है। मायरा को ये बात पसंद नहीं आती है। मायरा पेट दर्द का नाटक करती है। पहले तो अभिरा वाणी और मायरा दोनों को समय देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अरमान आता है और उसकी मदद करता है। अरमान, मायरा का ध्यान रखता है और अभिरा, वाणी के पास जाती है।
