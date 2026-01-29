Hindustan Hindi News
YRKKH Leap Promo: शो में आएगा 8 साल का लीप, ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया प्रोमो देख भड़के लोग

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Leap Promo: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का लीप के बाद का प्रोमो आया है। प्रोमो में बताया गया है कि शो में आठ साल का लीप आने वाला है।

Jan 29, 2026 03:56 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 8 Years Leap: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आठ साल का लीप आएगा। लीप के बाद क्या होगा उसकी एक झलक सामने आए प्रोमो में दिखा दी गई है। अभिरा और अरमान अलग हो जाएंगे। अभिरा, वाणी के साथ अलग रहने लगेगी। वहीं अरमान, मायरा के साथ पौद्दार हाउस में रहेगा। अभिरा को अरमान की याद सताएगी, लेकिन अरमान को अभिरा की याद नहीं आएगी।

कहां हैं वाणी और अभिरा?

प्रोमो की शुरुआत वाणी से होती है। वाणी अपना अकाउंट चेक करेगी और कहेगी, ‘यार सिर्फ पांच दिन के पैसे बचे हैं। खर्चा कैसे चलेगा।’ इसके बाद अभिरा की एंट्री होती है। अभिरा जानबूझकर एक व्यक्ति की कार पंक्चर कर देती है। वह पंक्चर बनवाने उसके गैरेज में आता है। अभिरा कहती है, ‘परेशान मत होइए अंकल। हमारे गैरेज में गाड़ी आती है तो ठीक होकर ही जाती है।’ इसके बाद वाणी, अभिरा को खाना खिलाती है। वहीं अभिरा, अरमान को याद करती है।

मायरा और अरमान का बॉन्ड

वहीं मायरा और अरमान मजे से पौद्दार हाउस में रहते हैं। दोनों फेस मास्क लगाकर आराम कर रहे होते हैं और तभी दादी-सा उन्हें नाश्ते के लिए आवाज लगाती है। अरमान की हरकतें देख दादी-सा हंसने लगती हैं और कहती हैं, ‘तुम बिल्कुल बच्चे बन गए हो अरमान।’ अरमान, दादी-सा के साथ मस्ती करने लगता है। दादी-सा कहती हैं, ‘ऐसे तो ये अपनी मां को कभी मिस नहीं करेगी।’ अरमान कहता है, ‘जरूरत भी नहीं है दादी-सा।’ बस यहीं प्रोमो खत्म हो जाता है।

लोगों का रिएक्शन

लोग प्रोमो देख भड़क गए हैं। वे पूछ रहे हैं कि हर बार अभिरा को ही क्यों झेलना पड़ता है। एक ने लिखा, ‘पहले वकील, फिर कपड़ों का बिजनेस और अब गैरेज। कुछ भी दिखाते हो।’ दूसरे ने लिखा, ‘चौथा सीजन है। हर सीजन में जोड़ी को अलग क्यों कर देते हो।’ तीसरे ने लिखा, ‘कहां से ये दोनों मम्मी-पापा लग रहे हैं।’

