YRKKH Twist: अभिरा मान लेगी हार, अरमान और पौद्दार हाउस को छोड़कर चली जाएगी, विद्या लगाएगी आग

YRKKH Twist: अभिरा मान लेगी हार, अरमान और पौद्दार हाउस को छोड़कर चली जाएगी, विद्या लगाएगी आग
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट आने वाला है। मायरा की वजह से अभिरा और अरमान के बीच की दूरियां खत्म होने वाली हैं।
YRKKH Upcoming Twist: स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के नए प्रोमो में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है। मायरा अपना सामान पैक करती है और पौद्दार हाउस छोड़ने का फैसला करती है। जब अरमान, मायरा को रोकने की कोशिश करता है तब मायरा, अरमान को बताती है कि अभिरा उसे छोड़कर चली गई है। मायरा कहती है, ‘मम्मा ने हार मान ली है पापा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके और मुक्ति के साथ उनके घर चलूं।’
अरमान को भड़काने की कोशिश करेगी विद्या
विद्या भड़क जाती है। विद्या, अरमान को अभिरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। विद्या कहती है, ‘सबूत तेरे सामने है और तुझे अभी भी उस अभिरा पर भरोसा है। क्यों?’ अरमान कहता है, ‘क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं।’ विद्या, अरमान से पूछती है, ‘तुझे अपनी बेटी पर भी विश्वास नहीं है अरमान?’ अरमान कहता है, ‘मुझे अभिरा से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं है और सच्चा प्यार सबूतों पर नहीं, सिर्फ प्यार पर विश्वास करता है।’
अभिरा का फैसला
अभिरा दरवाजे के बाहर दादी-सा के साथ खड़ी रहती है। अरमान को नहीं पता होता है कि अभिरा उसकी बातें सुन रही है। वहीं अभिरा, अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अभिरा को भरोसा हो जाता है कि अरमान उससे सच्चा प्यार करता है।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के बारे में
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या की वजह से आठ साल पहले अरमान और अभिरा के बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। विद्या ने मायरा की कस्टडी के पेपर्स बनवाए थे और अभिरा से कहा था कि ये पेपर्स अरमान ने दिए हैं। वहीं अरमान से विद्या ने कहा था कि अभिरा ने मायरा की कस्टडी के पेपर्स भेजे हैं।
आठ साल बाद जब दादी-सा की तबीयत खराब होती है तब अभिरा वापस पौद्दार हाउस आती है। मायरा के कहने पर अरमान, मेहर से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में अभिरा, मायरा को मेहर से बचाने के लिए आठ साल पुराने राज खोलती है।
पहले मेहर का सच सामने आता है और कोर्ट में ये साबित होता है कि उसने ही मुक्ति के पिता की हत्या की थी। उसके बाद माधव, विद्या का सच सामने लाकर अरमान और अभिरा की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। सच जानने के बाद अब अरमान और अभिरा दोबारा अपने रिश्ते को मौका दे रहे हैं। कपल कांउसलिंग के लिए जा रहे हैं और एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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