YRKKH Twist: मायरा के सामने जोर-जोर से चिल्लाएगी तान्या- अभिरा मेरे भाई की कातिल है, क्रिमिनल है

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा को तान्या बता देगी कि उसकी मम्मी अभिरा पर अंशुमन की हत्या करने का आरोप लगा है।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा को पता चल जाएगा कि अभिरा सेमिनार में नहीं गई है। वह जेल में है। मायरा, अरमान से सवाल करेगी और तभी तान्या आ जाएगी। तान्या, मायरा को बताने की कोशिश करेगी कि अभिरा क्रिमिनल है, लेकिन अरमान उसे रोक देगा। अरमान कहेगा कि अभिरा और मेरे गुस्से के बीच मायरा को मत लेकर आओ तान्या। ये गलत होगा।

तान्या चुप नहीं बैठेगी। तान्या कहेगी, ‘ये गलत होगा? आपकी अभिरा ने मेरे भाई की जान ले ली वो गलत नहीं था?’ अरमान भड़क जाएगा। अरमान कहेगा, ‘अंदर जाओ।’ तान्या, अरमान की बात नहीं सुनेगी। तान्या कहेगी, ‘क्या करेंगे आप? अभिरा से प्रेरणा लेंगे? जैसे अभिरा ने मेरे भाई को मार डाला वैसे ही आप मुझे मार डालेंगे।’ अरमान, तान्या को वॉर्निंग देगा।

तान्या कहेगी, ‘सबको पता है कि अभिरा मेरे भाई की कातिल है। उसने मेरे भाई को मार डाला। क्रिमिनल है वो क्रिमिनल।’ मायरा रो पड़ेगी और अरमान को गले लगा लेगी। चाची-सा, मायरा को अपने साथ कमरे में लेकर जाएंगी। मायरा के जाते ही अरमान, तान्या को खरीखोटी सुनाएगा।