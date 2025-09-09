Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in hindi YRKKH Upcoming Twist Kiara said because of her anshuman is dead YRKKH: कियारा के गाल पर थप्पड़ जड़ेगी तान्या, अरमान को मिलेगी अभिरा की बेगुनाही का सबूत, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH: कियारा के गाल पर थप्पड़ जड़ेगी तान्या, अरमान को मिलेगी अभिरा की बेगुनाही का सबूत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में कियारा सबके सामने कह देगी कि उसकी वजह से अंशुमन की डेथ हुई है। ऐसे में तान्या उसके गाल पर थप्पड़ जड़ेगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:11 AM
स्टार प्लस का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ दर्शकों को हमेशा नए मोड़ और ट्विस्ट से बांधे रखता है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा, जब कियारा अपना बड़ा राज खोलेगी और अंशुमन की मौत की असली वजह सामने आ जाएगी।

मायरा की एंट्री से खुश होंगे घरवाले

कहानी की शुरुआत होती है मायरा से। मायरा को देखकर दादी-सा, विद्या और पौद्दार परिवार के बाकी सदस्य बेहद खुश होंगे। सब मायरा पर ढेर सारा प्यार लुटाएंगे। इसी दौरान माहौल अचानक बदल जाएगा जब कियारा भावुक होकर एक चौंकाने वाला सच सबके सामने रख देगी।

कियारा का कबूलनामा

कियारा कहेगी कि "अंशुमन की मौत मेरी वजह से हुई है।" ये सुनकर तान्या आग बबूला हो जाएगी और गुस्से में कियारा को तमाचा मार देगी। तान्या चिल्लाकर कहेगी, "मैंने तुम्हें दोस्त समझा, बहन माना… और तुमने ये सब छुपाया।" कियारा सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा।

ड्रग्स की लत

इसके बाद कियारा अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वह बताएगी कि वह ड्रग्स की आदी हो चुकी है और गलती से उसका एक पैकेट कैफे में छूट गया था। उस पैकेट को शक्कर समझकर अभिरा ने अंशुमन की कॉफी में मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कियारा की बात सुनकर मनीषा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह न सिर्फ कियारा पर हाथ उठाएगी बल्कि उसे घर से बाहर निकाल देगी।

अरमान देगा कियारा का साथ

जब माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका होगा, तभी अरमान की एंट्री होगी। अरमान परिवार को समझाएगा कि कियारा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। असली गुनहगार कोई और है। अरमान अभिरा को जेल से छुड़ाएगा और वादा करेगा कि वह अंशुमन को इंसाफ दिलाएगा। आखिरकार, अरमान सबूतों के साथ सामने आएगा और यह राज खोलेगा कि असली दोषी सहर्ष है, जिसने कियारा को ड्रग्स की लत लगाई और उसे इस जाल में फंसाया।

हाई-वोल्टेज ड्रामा की तैयारी

कहानी का ये ट्रैक शो में जबरदस्त इमोशन, गुस्सा और ट्विस्ट लेकर आने वाला है। एक तरफ कियारा का सच सामने आने से परिवार बिखर जाएगा, तो वहीं अरमान अपने परिवार और अभिरा दोनों के लिए ‘मसीहा’ साबित होगा।

