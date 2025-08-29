YRKKH Twist: गीतांजलि का बदलेगा रूख, मायरा की खातिर उठाएगी ये कदम
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभिरा से नफरत करने वाली गीतांजलि एकदम से अभिरा का साइड लेने लगेगी।
स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में इन दिनों जबरदस्त फैमिली ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभिरा की कट्टर आलोचक रही गीतांजलि (रुहीन अली खान) का रुख बदल जाएगा। वह अरमान का साथ देगी और अभिरा को जेल से बाहर लाने में उसकी मदद करेगी। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं।
दरअसल, जब मायरा स्कूल जाएगी तब सब उसे परेशान करेंगे। स्कूल से उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मी जेल में है। वह घर आकर अरमान से सवाल करेगी। इससे पहले की अरमान कुछ कहे तान्या आ जाएगी। तान्या जोर-जोर से चिल्लाकर कहेगी कि अभिरा उसके भाई की खूनी है। अभिरा कातिल है। अभिरा क्रिमिनल है। ये सुनकर मायरा टूट जाएगी और जोर-जोर से रोने लगेगी।
मायरा को रोता देख और अभिरा के लिए तड़पता देख गीतांजलि नरम पड़ जाएगी। उसे समझ आएगा कि मायरा और अभिरा दोनों के लिए गलत हो रहा है। वह मायरा की खातिर अभिरा को जेल से बाहर लाने के लिए लड़ेगी। वह अरमान का साथ देगी। गीतांजलि का साथ पाकर अरमान शांत होगा। वह अभिरा की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश करेगा।
आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। अरमान अपना वादा पूरा करने में कामयाब होगा। वह अभिरा को जेल से बाहर लेकर आएगा। अभिरा जेल से बाहर आएगी और अपनी बेटी से मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरमान, अभिरा की बेगुनाही साबित कर पाएगा? गीतांजलि का यह यू-टन शो में क्या नई हलचल लाएगा? क्या मायरा के लिए गीतांजलि, अरमान को छोड़ देगी? क्या अरमान और अभिरा फिर से एक हो जाएंगे?
