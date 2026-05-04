YRKKH Promo: दादी-सा करेंगी अरमान को ब्लैकमेल, अभिरा की आंखों से छलक पड़ेंगे आंसू

YRKKH Promo: दादी-सा करेंगी अरमान को ब्लैकमेल, अभिरा की आंखों से छलक पड़ेंगे आंसू
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का आने वाला एपिसोड देख आप इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल, आठ साल बाद अरमान और अभिरा अपनी दिल की बातें करेंगे।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा का इमोशनल मूमेंट देखने मिलेगा। दरअसल, पौद्दार परिवार के सदस्य दिशा के घर खाना खाने जाएंगे। वहीं अरमान घर पर ही अभिरा के आने का इंतजार करेगा। हालांकि, अभिरा अकेले नहीं आएगी। अभिरा के साथ दादी-सा की दोस्त माया आंटी भी आएंगी। अरमान कुछ भी करके माया आंटी को भगाने की कोशिश करेगा ताकि वो अभिरा से बात कर सके। (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर 4 मई से 10 मई के बीच आने वाली हैं ये फिल्में और सीरीज, देखिए लिस्ट)
अभिरा से क्या कहेगा अरमान?
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अरमान, अभिरा से अपने दिल की बात कहने में सफल हो जाता है। अरमान रोते हुए अभिरा से कहता है, ‘मैं हर बार सोचता हूं कि मैं अभिरा के लायक बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूं। एक चीज और है जिसमें मैंने अपना रिकॉर्ड मेनटेन किया है, वो है तुमसे प्यार करना। मैंने हमेशा तुम से प्यार किया है और आज भी करता हूं।’ (ये भी पढ़ें: Spoiler Alert: अनुपमा को प्रेम कोठारी का खुला चैलेंज, बेटी-दामाद से अनु कैसे जीतेगी यह लड़ाई?)
इमोशनल हो जाएगी अभिरा
अरमान आगे कहता है, ‘अगर तुम ना कहना चाहती हो तो बेझिझक कह दो। पर अगर फिर भी तुम्हे लगे कि तुम हां कह सकती हो तो कह दो।’ अरमान की बातें सुनकर अभिरा इमोशनल हो जाती है। हालांकि, प्रोमो में ये नहीं दिखाया गया है कि अभिरा ‘हां’ कहती है या फिर ‘ना’। (ये भी पढ़ें: कांटा लगा… शेफाली जरीवाला को स्टार बनाने वाली इस सिंगर ने गाए ये रीमिक्स सॉन्ग, नहीं मिली पहचान)
आज (4 मई 2026) के एपिसोड का रीकैप
दादी-सा, मायरा और मुक्ति मिलकर अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले मुक्ति और मायरा, अरमान का मैनिक्योर और पैडिक्योर करते हैं। दोनों मिलकर अरमान को समझाते हैं कि उसे अभिरा से बात करनी चाहिए। जब अरमान, मायरा और मुक्ति की बात नहीं मानता है तब दादी-सा आती हैं। दादी-सा भी अरमान को समझाती हैं, लेकिन अरमान साफ-साफ कह देता है कि अभिरा सिर्फ मायरा की मां है और कुछ नहीं। ऐसे में दादी-सा, अरमान के दिल में छीपे प्यार को जगाने के लिए चाल चलती हैं। दादी-सा, अभिरा की निशानी फेंक देती हैं। अरमान भागकर जाता है और अभिरा की निशानी लेकर आता है। इतना ही नहीं, अभिरा से बात करने के लिए भी राजी हो जाता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।