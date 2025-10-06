YRKKH Twist: अरमान और मायरा को छोड़कर जयपुर चली जाएगी अभिरा, ऐसे आगे बढ़ेगी शो की कहानी

YRKKH Twist: अरमान और मायरा को छोड़कर जयपुर चली जाएगी अभिरा, ऐसे आगे बढ़ेगी शो की कहानी
YRKKH Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में गीतांजलि की मौत के बाद अरमान, अभिरा, दादी-सा और मायरा वापस लौट आएंगे। अभिरा, मायरा काे अरमान के पास छोड़कर जयपुर जाने का फैसला लेगी।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की कहानी अब एक बार फिर अरमान और अभिरा के रिश्ते की तरफ लौट रही है। गीतांजलि की मौत के बाद पूरा परिवार उदयपुर वापस आ जाएगा। उदयपुर लौटने के बाद माहौल धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा और अरमान-अभिरा के बीच की दूरियां भी मिटने लगेंगी। दोनों के बीच पहले जैसा प्यार और समझदारी लौट आएगी, जिससे मायरा भी बेहद खुश नजर आएगी।
अभिरा का हैरान कर देने वाला फैसला
लेकिन इसी बीच अभिरा एक बड़ा फैसला लेगी। वह तय करेगी कि अब वक्त है अपने करियर पर ध्यान देने का। मायरा को अरमान के पास छोड़कर वह अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने का मन बनाएगी और पोस्टग्रेजुएशन करने के लिए जयपुर जाने का निर्णय लेगी। अरमान बाहर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाएगा। वह अभिरा के फैसले को समझने की कोशिश करेगा, मगर उसे मिस करना शुरू कर देगा।
कॉलेज रोमांस
जयपुर पहुंचने के बाद अभिरा का लुक पूरी तरह बदल जाएगा। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगी। उधर, अरमान भी उसे भुला नहीं पाएगा। वह उसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, जहां अभिरा पढ़ रही होगी। यहां से शो में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। अरमान और अभिरा का ‘कॉलेज रोमांस’।
आगे की कहानी
आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इन दोनों के बीच प्यार, तकरार और इमोशन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। एक बार फिर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ दर्शकों को अपने पुराने, रोमांटिक दौर की याद दिलाने वाला है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।