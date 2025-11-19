ये रिश्ता क्या कहलाता है: फूफा-सा से भी बड़ी विलेन बनेगी तान्या, पौद्दार हाउस को हड़पने का बनाएगी प्लान

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (YRKKH): टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में तान्या, विद्या और काजल को भड़काएगी। जब ये बात अभिरा को पता चलेगी तब वह तान्या पर अपना गुस्सा निकालेगी।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आने वाले एपिसोड्स में तान्या एक नया ड्रामा खड़ा करने वाली है। उसका इरादा पौद्दार हाउस पर कब्जा जमाना है। ऐसे में वह विद्या और काजल के बीच की गलतफहमी को दूर होने नहीं देगी। जब विद्या, काजल से बात करने जाएगी तब तान्या जानबूझकर उससे टकरा जाएगी और उसे रोके लेगी।

वह विद्या से पूछेगी कि वह कहां जा रही है। विद्या बताएगी कि वह काजल से बात करना चाहती है, लेकिन तान्या उसे ऐसे-ऐसे ताने देगी कि विद्या का मन ही बदल जाएगा। तान्या कहेगी कि बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो घर देखने भी शुरू कर दिए हैं। फिर वह चाल चलते हुए बोलेगी कि पौद्दार हाउस पर असली हक उनका है क्योंकि फर्म बंसल देखते हैं। अरमान और अभिरा तो सब छोड़कर चले गए थे और बंसल परिवार ने ही घर और बिजनेस को संभाला थे। ऐसे में घर पर अधिकार उनका ज्यादा बनता है।