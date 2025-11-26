Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYeh Rishta Kya Kehlata hai in hindi yrkkh difference in abhira armaan due to vidya YRKKH
YRKKH: विद्या पर भड़केगी अभिरा, अपनी मां की साइड लेगा अरमान, पति-पत्नी के बीच आएंगी दूरियां

YRKKH: विद्या पर भड़केगी अभिरा, अपनी मां की साइड लेगा अरमान, पति-पत्नी के बीच आएंगी दूरियां

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या की वजह से एक बार फिर अरमान और अभिरा के बीच दूरियां आने लगेंगी।

Wed, 26 Nov 2025 02:22 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। अरमान और अभिरा अपनी ऐनिवर्सरी को स्पेशल बनाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन तभी विद्या बीमार होने का नाटक करेगी। विद्या के कारण अरमान, अभिरा के पास नहीं जा जाएगा। जब अभिरा को पता चलेगा कि विद्या ने बीमार होने का नाटक किया था तब वह सीधे विद्या के पास जाएगी और उसपर अपना गुस्सा निकालेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिरा, विद्या पर झूठ बोलने का आरोप लगाएगी, लेकिन विद्या बोलेगी कि वह सच में बीमार है। ऐसे में दोनों के बीच बहस होने लगेगी। मामला तब बिगड़ेगा जब अरमान अपनी मां का साइड लेगा। अभिरा टूट जाएगी और वहां से चली जाएगी, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा।

विद्या, अरमान से पूछेगी कि अभिरा, मायरा की फीलिंग्स को इग्नोर क्यों कर रही है। अरमान, विद्या को बताएगा कि मायरा, अभिरा के पास चली गई है। ये सुनकर विद्या भड़क जाएगी और अरमान से लड़ने लगेगी। इस बीच, दिखाया जाएगा कि मायरा, अभिरा के साथ खुश है।

अगले दिन अभिरा, मायरा को अभीर के साथ स्कूल भेज देगी, लेकिन विद्या, मायरा को स्कूल से वापस ले आएगी। जब ये बात अभिरा को पता चलेगी तब अभिरा, विद्या से सवाल करेगी। विद्या साफ-साफ कहेगी कि मायरा उसकी पोती है और पौद्दार परिवार की लड़की इसलिए वह सिर्फ पौद्दार हाउस में ही रहेगी। यह सुनकर अभिरा भड़क जाएगी और पूछेगी कि क्या इसका मतलब ये है कि मायरा उसकी बेटी नहीं है, ये उसका घर नहीं है, ये उसका परिवार नहीं है? विद्या मना कर देगी। वहीं अभिरा हैरान रह जाएगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।