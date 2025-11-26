YRKKH: विद्या पर भड़केगी अभिरा, अपनी मां की साइड लेगा अरमान, पति-पत्नी के बीच आएंगी दूरियां

YRKKH: विद्या पर भड़केगी अभिरा, अपनी मां की साइड लेगा अरमान, पति-पत्नी के बीच आएंगी दूरियां
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या की वजह से एक बार फिर अरमान और अभिरा के बीच दूरियां आने लगेंगी।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। अरमान और अभिरा अपनी ऐनिवर्सरी को स्पेशल बनाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन तभी विद्या बीमार होने का नाटक करेगी। विद्या के कारण अरमान, अभिरा के पास नहीं जा जाएगा। जब अभिरा को पता चलेगा कि विद्या ने बीमार होने का नाटक किया था तब वह सीधे विद्या के पास जाएगी और उसपर अपना गुस्सा निकालेगी।
अभिरा, विद्या पर झूठ बोलने का आरोप लगाएगी, लेकिन विद्या बोलेगी कि वह सच में बीमार है। ऐसे में दोनों के बीच बहस होने लगेगी। मामला तब बिगड़ेगा जब अरमान अपनी मां का साइड लेगा। अभिरा टूट जाएगी और वहां से चली जाएगी, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा।
विद्या, अरमान से पूछेगी कि अभिरा, मायरा की फीलिंग्स को इग्नोर क्यों कर रही है। अरमान, विद्या को बताएगा कि मायरा, अभिरा के पास चली गई है। ये सुनकर विद्या भड़क जाएगी और अरमान से लड़ने लगेगी। इस बीच, दिखाया जाएगा कि मायरा, अभिरा के साथ खुश है।
अगले दिन अभिरा, मायरा को अभीर के साथ स्कूल भेज देगी, लेकिन विद्या, मायरा को स्कूल से वापस ले आएगी। जब ये बात अभिरा को पता चलेगी तब अभिरा, विद्या से सवाल करेगी। विद्या साफ-साफ कहेगी कि मायरा उसकी पोती है और पौद्दार परिवार की लड़की इसलिए वह सिर्फ पौद्दार हाउस में ही रहेगी। यह सुनकर अभिरा भड़क जाएगी और पूछेगी कि क्या इसका मतलब ये है कि मायरा उसकी बेटी नहीं है, ये उसका घर नहीं है, ये उसका परिवार नहीं है? विद्या मना कर देगी। वहीं अभिरा हैरान रह जाएगी।
