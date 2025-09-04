Yeh rishta kya kehlata hai in hindi yrkkh 4th sept 2025 episode maira ask armaan to break marriage with geetanjali YRKKH: अरमान से बोलेगी मायरा- गीतू, गीतू है, मम्मा नहीं! मैरिज कैंसिल, Tv Hindi News - Hindustan
Yeh rishta kya kehlata hai in hindi yrkkh 4th sept 2025 episode maira ask armaan to break marriage with geetanjali

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, अभिरा से मिलने जाएगा। अरमान टूट जाएगा। वहीं अभिरा, अरमान से कहेगी कि वह गीतांजलि और मायरा के साथ नई जिंदगी शुरू करे। हालांकि, अरमान, अभिरा की बात नहीं मानेगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:46 AM
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मायरा को पता चल जाएगा कि अरमान ने गीतांजलि से शादी कर ली है। वह अपने कमरे में जाएगी और सारा सामान इधर-उधर फेंकने लगेगी। गीतांजलि, मायरा के पास जाएगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी। मायरा कहेगी, ‘अब मुझे मेरी मम्मा मिल गई है। अब पापा को उनसे शादी करनी चाहिए, आपसे नहीं। मुझे पापा से पूछना है कि उन्होंने आपसे शादी क्यों की। पापा को बुला दो प्लीज।’

दादी-सा, मायरा को लेकर चली जाएंगी। वहीं गीतांजलि टूट जाएगी। गीतांजलि, विद्या को गले लगाकर रोने लगेगी। इसी बीच अरमान, अभिरा से मिलने जेल जाएगा। अभिरा, अरमान को समझाएगी कि वह मायरा और गीतांजलि को लेकर कहीं दूर चला जाए। अरमान, अभिरा की बात मानने से इनकार कर देगा। अभिरा कहेगी, ‘अरमान प्लीज उसका बचपन बर्बाद हो जाएगा। मेरी परछाई भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी।’ अरमान, अभिरा को समझाएगा कि मायरा जिद में उससे भी आगे है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।

अभिरा से मिलने के बाद अरमान, मायरा के पास जाएगा। मायरा, अरमान से पूछेगी, ‘आपने गीतू से शादी क्यों की? मैं जब भी कुछ पूछती हूं तब कोई भी मुझे जवाब क्यों नहीं देता? क्या हो रहा है मुझे समझाओ न? मुझसे बात करो न। आपने गीतू से शादी क्यों की? आपको मम्मा से शादी करनी पड़ेगी। मम्मा, मैं और आप बिल्ली फैमिली हैं, गीतू नहीं। गीतू, गीतू है, मम्मा नहीं। प्लीज, ये मैरिज कैंसिल कर दो।’

