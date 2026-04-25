ये रिश्ता क्या कहलाता को ऋषभ जयसवाल ने कहा अलविदा, समृद्धि और रोहित हुए इमोशनल
ये रिश्ता क्या कहलाता है में कृष का किरदार निभाने वाले ऋषभ जयसवाल ने शो को अलविदा कह दिया है। उनके शो से एग्जिट होने पर पूरी स्टार कास्ट ने उन्हें खुशी-खुशी विदा किया है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है शो टीवी का फेवरेट शो में से एक है। कई साल से यह शो टीवी पर राज कर रहा है। इतना ही नहीं इस शो के जरिए कितने एक्टर्स ने अपना करियर बनाया है। लेकिन अब समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो से एक एक्टर ने अलविदा कह दिया है। ऋषभ जयसवाल जो शो में कृष बंसल का किरदार निभा रहे हैं।
ऋषभ जयसवाल ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर लिखा इट्स अ रैप। शो की सारी कास्ट ने उन्हें खुशी-खुशी विदा किया है।
समृद्धि ने कहा दुनिया आपका इंतजार कर रही
समृद्धि ने ऋषभ को फेयरवेल देते हुए लिखा, ऋषभ आपके साथ काम करके काफी अच्छा लगा और आपको बतौर कृष काफी मिस करूंगी, लेकिन ये गुडबाय है ताकि आप और अच्छी चीजें अचीव करें और हम जानते हैं आप करोगे। पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है।
संदीप पराजोरा ने भी ऋषभ के साथ फोटो शेयर की और लिखा, आपको मिस करूंगा ब्रो। आप काफी अच्छे इंसान हो।
रोहित बोले- आप काफी अच्छे इंसान हो
रोहित पुरोहित ने भी ऋषभ के साथ सेल्फी शेयर की और लिखा, बनारसी बाबू आप काफी अच्छे इंसान हो। क्या अच्छी जर्नी रही है हमारी साथ में। आपको फ्यूचर के लिए बहुत बधाई। आपने बतौर कृष काफी अच्छा काम किया। आपको सेट पर मिस करेंगे।
बता दें कि शो से बाहर आने के बाद ऋषभ जयसवाल का गाना भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है तुमने दिल दिया नहीं।
ऋषभ ने बताया था कि उनके जाने के बाद कोई दूसरा एक्टर अब इस किरदार को निभाएगा। मैं काफी इमोशनल फील कर रहा हूं और सबको मिस करूंगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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