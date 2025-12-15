मेरे सिर से खून बह रहा है… 'ये रिश्ता' एक्टर अनुज सचदेवा ने शेयर किया लाइव घटना का शॉकिंग वीडियो
एक्टर अनुज सचदेवा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स उन पर हमला करता दिख रहा है। वह शख्स अनुज के सिर पर मारता है और वह बोलते हैं कि सिर से खून बह रहा है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है और साथ निभाना साथिया जैसे टीवी शोज में काम कर चुके एक्टर अनुज सचदेवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो 14 दिसंबर की शाम का है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स उन पर और उनके डॉग पर हमला करता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकते हैं। अनुज ने पोस्ट के साथ लिखा है कि उनके सिर से खून बह रहा है। उनके पोस्ट पर कई सिलेब्स के रिएक्शंस हैं। यहां जानें पूरा मामला क्या था।
अनुज ने बताई घटना
अनुज ने लिखा है, मैं यह घटना पोस्ट कर रहा हूं इससे पहले कि यह आदमी मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसने सोसायटी में गलत जगह पार्किंग की वजह से मुझे और मेरे डॉग को मारा है। ये हारमनी माल रेजिडेंसी, गोरेगांव है।। यह A विंग के फ्लैट 602 का है। प्लीज उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक्शन ले सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।
लोगों ने की जेल भेजने की मांग
इस पर किश्वर मर्चेंट ने लिखा है, ओह माई गॉड, यह तो पागलपन है। क्या आप ठीक हो? इला अरुण की बेटी इशिता अरुण ने लिखा है, आप ठीक हैं? प्लीज हमें अपडेट दें। आपकी सुरक्षा क लिए प्रार्थना करती हूं साथ ही इस इंसान को पहचानने की जरूरत है जो भी इसे जानता हो प्लीज टैग करे और शेयर करे। अनुज के एक और फॉलोअर ने लिखा है, उम्मीद करती हूं कि आप ठीक हैं। इसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये लोग सोसायटी के लिए असली खतरा हैं।
डिसक्लेमर: इस वीडियो में गंदी गालियां हैं
शख्स ने दीं गंदी गालियां
वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अनुज की तरफ दौड़कर आता है और बोलता है कि कुत्ते से कटवाएगा फिर गंदी गाली देकर बोलता है कि जान से मार दूंगा। वहीं पास पड़ी लकड़ी को उठाता है और अनुज को मार देता है। शख्स बोलता है कि बाइट लगी है। अनुज बोलते हैं बाइट नहीं लगी है।
