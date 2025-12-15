Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीyeh Rishta kya kehlata hai actor anuj Sachdeva attacked by a man shares video says is aadmi ne jaan se marne ki koshish
मेरे सिर से खून बह रहा है… 'ये रिश्ता' एक्टर अनुज सचदेवा ने शेयर किया लाइव घटना का शॉकिंग वीडियो

मेरे सिर से खून बह रहा है… 'ये रिश्ता' एक्टर अनुज सचदेवा ने शेयर किया लाइव घटना का शॉकिंग वीडियो

संक्षेप:

एक्टर अनुज सचदेवा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स उन पर हमला करता दिख रहा है। वह शख्स अनुज के सिर पर मारता है और वह बोलते हैं कि सिर से खून बह रहा है।

Dec 15, 2025 09:40 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

ये रिश्ता क्या कहलाता है और साथ निभाना साथिया जैसे टीवी शोज में काम कर चुके एक्टर अनुज सचदेवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो 14 दिसंबर की शाम का है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स उन पर और उनके डॉग पर हमला करता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकते हैं। अनुज ने पोस्ट के साथ लिखा है कि उनके सिर से खून बह रहा है। उनके पोस्ट पर कई सिलेब्स के रिएक्शंस हैं। यहां जानें पूरा मामला क्या था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुज ने बताई घटना

अनुज ने लिखा है, मैं यह घटना पोस्ट कर रहा हूं इससे पहले कि यह आदमी मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसने सोसायटी में गलत जगह पार्किंग की वजह से मुझे और मेरे डॉग को मारा है। ये हारमनी माल रेजिडेंसी, गोरेगांव है।। यह A विंग के फ्लैट 602 का है। प्लीज उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक्शन ले सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।

लोगों ने की जेल भेजने की मांग

इस पर किश्वर मर्चेंट ने लिखा है, ओह माई गॉड, यह तो पागलपन है। क्या आप ठीक हो? इला अरुण की बेटी इशिता अरुण ने लिखा है, आप ठीक हैं? प्लीज हमें अपडेट दें। आपकी सुरक्षा क लिए प्रार्थना करती हूं साथ ही इस इंसान को पहचानने की जरूरत है जो भी इसे जानता हो प्लीज टैग करे और शेयर करे। अनुज के एक और फॉलोअर ने लिखा है, उम्मीद करती हूं कि आप ठीक हैं। इसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये लोग सोसायटी के लिए असली खतरा हैं।

डिसक्लेमर: इस वीडियो में गंदी गालियां हैं



शख्स ने दीं गंदी गालियां

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अनुज की तरफ दौड़कर आता है और बोलता है कि कुत्ते से कटवाएगा फिर गंदी गाली देकर बोलता है कि जान से मार दूंगा। वहीं पास पड़ी लकड़ी को उठाता है और अनुज को मार देता है। शख्स बोलता है कि बाइट लगी है। अनुज बोलते हैं बाइट नहीं लगी है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।