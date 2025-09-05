Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5th september yrkkh in hindi Armaan discovers a major clue against Krish maira cried YRKKH 5th Sept: अरमान को हुआ इस शख्स पर शक, अभिरा के केस में मिली नई लीड, टूट गई मायरा, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH 5th Sept: अरमान को हुआ इस शख्स पर शक, अभिरा के केस में मिली नई लीड, टूट गई मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान को समझ नहीं आएगा कि अभिरा के केस में उससे गलती कहां हुई और फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलेगी और उसे सब समझ आ जाएगा।

Fri, 5 Sep 2025
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा, गीतांजलि से टूटे दिल के साथ कहती है, “डांस कॉम्पिटिशन वाले दिन आपने मम्मी को कमरे में लॉक करने के लिए कहा था। मम्मी को लगा मैं खतरे में हूं और उन्होंने खिड़की से छलांग लगा दी। उन्हें चोट लगी, लेकिन आपने उनसे माफी नहीं मांगी। मैं रो रही थी, लेकिन आपने मुझे गले लगाने के बजाय डांटा। तभी मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी मम्मा नहीं हो।”

ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मायरा, गीतांजलि का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करती है, लेकिन दादी-सा और विद्या उसे रोक देते हैं। तभी अरमान, मायरा को समझाने के लिए आगे आता है और वादा करता है। लेकिन मायरा तुनक कर कह देती है, “आप प्रॉमिस मत किया करो क्योंकि आप कभी निभाते नहीं।”

मायरा की ये बात अरमान के दिल में चुभ जाती है। इसके बाद अरमान फिर से अभिरा के केस पर फोकस करने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर गलती कहां हुई। तभी एक नौकर उसके लिए कॉफी लाता है और कॉफी देखकर अरमान के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे शक होने लगता है कि अंशुमन का मर्डर कहीं कृष ने तो नहीं किया!

अरमान सोचता है कि अंशुमन से लड़ाई सिर्फ कृष की हुई थी। इतना ही नहीं, अंशुमन अपनी बहन तान्या को भी कृष से अलग करने की कोशिश कर रहा था। कहीं इसी वजह से तो कृष ने गुस्से में अंशुमन की जान तो नहीं ले ली?

