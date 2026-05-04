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YRKKH 4 May: अरमान के पीछे पड़ जाती हैं मायरा और मुक्ति, अपने प्लान में कामयाब होती हैं दादी-सा

May 04, 2026 09:27 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल के आज के एपिसोड में दादी-सा, मुक्ति और मायरा मिलकर अरमान और अभिरा को पास लाने की कोशिश करते हैं।

YRKKH 4 May: अरमान के पीछे पड़ जाती हैं मायरा और मुक्ति, अपने प्लान में कामयाब होती हैं दादी-सा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4 May 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का 4 मई का एपिसोड नहीं देख पाए? कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में अरमान फर्म और अभिरा गैराज जाने के लिए निकलती है। मायरा, अरमान से कहती है, ‘आप मम्मा को ड्रॉप कर दो।’ अरमान कहता है, ‘हमारे रास्ते अलग-अलग हैं।’ इसके बाद अरमान और अभिरा चले जाते हैं।

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दादी-सा की एंट्री

जब अरमान फर्म पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई है। अरमान फर्म में चीजें ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं अभिरा अपने गैराज का काम संभालती है। इस बीच दादी-सा, मायरा और मुक्ति का मूड ठीक करती हैं। इतना ही नहीं, दादी-सा, मायरा और मुक्ति के साथ मिलकर प्लान भी बनाती हैं।

किचन में होती है लड़ाई

विद्या किचन में खुदके लिए खाना बनाती है। खाना बनाते वक्त विद्या के हाथ में चोट लग जाती है। विद्या की आवाज सुनकर मनीषा, काजल, तान्या और आर्यन आते हैं। विद्या उनकी मदद लेने से इनकार कर देती है। ऐसे में काजल भड़क जाती है। काजल, विद्या को खरीखोटी सुनाती है। मनीषा, काजल को शांत कराने की कोशिश करती है। तान्या को ये अजीब लगता है। तान्या, मनीषा से सवाल पूछती है।

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दादी-सा की प्लानिंग

मनीषा, तान्या से कहती है कि उसके बेटे की शादी अभी-अभी हुई है। ऐसे में वो नहीं चाहती कि घर में हर वक्त लड़ाई होते रहे। इसी बीच, दादी-सा आती हैं। दादी-सा बताती हैं कि उन्होंने दिशा की बुआ को कॉल किया और कहा कि उन्हें उनसे मिलने का मन कर रहा है तो उन्होंने हम सबको खाने पर बुलाया है।

अरमान और दादी-सा

इधर सब दिशा के मायके जाने की प्लानिंग करते हैं। उधर मायरा और मुक्ति, अरमान का मैनिक्योर और पैडिक्योर करती हैं। वे दोनों मिलकर अरमान को अभिरा के पास जाने के लिए रेडी करती हैं। हालांकि, अरमान, अभिरा से बात करने से मना कर देता है। अरमान कहता है कि अभिरा अब सिर्फ मायरा की मां है। दादी-सा अपना तुरुप का इक्का फेंकती हैं और अरमान फंस जाता है। इसके बाद दादी-सा, अरमान को बताती हैं कि पूरा परिवार दिशा के घर जा रहा है। ऐसे में उसके पास अभिरा से अकेले में बात करने का मौका है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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