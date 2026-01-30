Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYeh Rishta Kya Kehlata hai 30 January 2026 Written Update in Hindi Abhira Vani won the competition maira sad
YRKKH 30 Jan: कॉम्पिटिशन जीत जाएगी वाणी, होगा तमाशा, अभिरा के सामने शर्त रखेगी मायरा

YRKKH 30 Jan: कॉम्पिटिशन जीत जाएगी वाणी, होगा तमाशा, अभिरा के सामने शर्त रखेगी मायरा

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata hai 30 January 2026: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मायरा हार जाती है। वहीं अभिरा और वाणी डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं।

Jan 30, 2026 01:38 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Yeh Rishta Kya Kehlata hai 30 January 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 30 जनवरी के एपिसोड में मायरा का डांस परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। परफॉर्मेंस के दौरान मायरा बार-बार गिरने लगती है। अपना परफॉर्मेंस खराब करने के बाद अब मायरा की नजर अभिरा और वाणी के परफॉर्मेंस पर होती है। अभिरा चाहकर भी अपना और वाणी का डांस खराब नहीं कर पाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अभिरा और वाणी कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। वहीं मायरा का दिल टूट जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मायरा की शर्त

मायरा अपने आपको एक कमरे में लॉक कर देती है। अरमान और अभिरा, मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। मायरा बाहर आती है और अभिरा के सामने एक शर्त रखती है। मायरा कहती है, ‘वाणी को आपके साथ और अपने घर में देख मुझे दुख होता है। आप वाणी को बोर्डिंग स्कूल भेज दो। जब आप वाणी को बोर्डिंग स्कूल भेज दोगे तब मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगी।’ इतना कहने के बाद मायरा वापस अपने आपको कमरे में बंद कर लेती है।

फेल होगा मेहरा का प्लान

अरमान, अभिरा को समझाने की कोशिश करता है। अभिरा, अरमान की बात समझ जाती है और वाणी को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वाणी के हाथ अरमान की पेनड्राइव लगती है। वाणी पेनड्राइव चेक करने के लिए लैपटॉप में लगाती है और अपने पिता की मौत का सच जान जाती है। महर मित्तल को वाणी और पेनड्राइव दोनों मिल जाते हैं। इससे पहले की महर, वाणी पर वार करे वहां विद्या आ जाती है। विद्या, वाणी पर अपना गुस्सा निकालती है और एक बार फिर महर का प्लान फेल हो जाता है।

ये भी पढ़ें:नया प्रोमो, दिखी अनुज कपाड़िया की झलक, अनुपमा ने रजनी के खिलाफ अपनाई कृष्ण नीति
ये भी पढ़ें:'नागिन 7' को आंख दिखा आगे निकली 'अनुपमा', नंबर 1 की गद्दी पर इस शो किया कब्जा
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।