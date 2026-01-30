YRKKH 30 Jan: कॉम्पिटिशन जीत जाएगी वाणी, होगा तमाशा, अभिरा के सामने शर्त रखेगी मायरा

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata hai 30 January 2026: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मायरा हार जाती है। वहीं अभिरा और वाणी डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं।

Yeh Rishta Kya Kehlata hai 30 January 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 30 जनवरी के एपिसोड में मायरा का डांस परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। परफॉर्मेंस के दौरान मायरा बार-बार गिरने लगती है। अपना परफॉर्मेंस खराब करने के बाद अब मायरा की नजर अभिरा और वाणी के परफॉर्मेंस पर होती है। अभिरा चाहकर भी अपना और वाणी का डांस खराब नहीं कर पाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अभिरा और वाणी कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। वहीं मायरा का दिल टूट जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मायरा की शर्त मायरा अपने आपको एक कमरे में लॉक कर देती है। अरमान और अभिरा, मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। मायरा बाहर आती है और अभिरा के सामने एक शर्त रखती है। मायरा कहती है, ‘वाणी को आपके साथ और अपने घर में देख मुझे दुख होता है। आप वाणी को बोर्डिंग स्कूल भेज दो। जब आप वाणी को बोर्डिंग स्कूल भेज दोगे तब मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगी।’ इतना कहने के बाद मायरा वापस अपने आपको कमरे में बंद कर लेती है।