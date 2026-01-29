YRKKH 29 Jan: विद्या बनेगी विलेन, मायरा को भड़काएगी, फंस जाएगी अभिरा

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 29 January 2026: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, विद्या की वजह से फंस जाएगी। विद्या, मायरा को भड़काएगी और अभिरा परेशान हो जाएगी। अभिरा को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 29 January 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में विद्या विलेन का किरदार निभाएगी। दरअसल, पूरा पौद्दार परिवार मायरा की परफॉर्मेंस देखने जाता है। विद्या, मायरा से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या अभिरा और वाणी भी फाइनल में पहुंच गए हैं? मायरा उन्हें बताती है कि अभिरा की वजह से वाणी फाइनल्स में पहुंच गई है। एक तरफ, जहां घर के बाकी सदस्य मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्या, मायरा से अकेले में बात करती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मायरा के कान भरेगी विद्या विद्या, मायरा से कहती है कि अगर वाणी जीत जाएगी तो वो पौद्दार हाउस में ही रुकने की कोशिश करेगी और तुम्हारे मम्मी-पापा धीरे-धीरे उसके भी मम्मी-पापा बन जाएंगे इसलिए अभिरा को मनाओ कि वो खराब परफॉर्म करे। मायरा, विद्या के कहने पर अभिरा के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जानबूझकर हार जाए ताकि वो जीत जाए। अभिरा और अरमान, मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायरा नहीं समझती है।