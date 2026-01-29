Hindustan Hindi News
YRKKH 29 Jan: विद्या बनेगी विलेन, मायरा को भड़काएगी, फंस जाएगी अभिरा

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 29 January 2026: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, विद्या की वजह से फंस जाएगी। विद्या, मायरा को भड़काएगी और अभिरा परेशान हो जाएगी। अभिरा को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे।

Jan 29, 2026 11:43 am IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 29 January 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में विद्या विलेन का किरदार निभाएगी। दरअसल, पूरा पौद्दार परिवार मायरा की परफॉर्मेंस देखने जाता है। विद्या, मायरा से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या अभिरा और वाणी भी फाइनल में पहुंच गए हैं? मायरा उन्हें बताती है कि अभिरा की वजह से वाणी फाइनल्स में पहुंच गई है। एक तरफ, जहां घर के बाकी सदस्य मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्या, मायरा से अकेले में बात करती है।

मायरा के कान भरेगी विद्या

विद्या, मायरा से कहती है कि अगर वाणी जीत जाएगी तो वो पौद्दार हाउस में ही रुकने की कोशिश करेगी और तुम्हारे मम्मी-पापा धीरे-धीरे उसके भी मम्मी-पापा बन जाएंगे इसलिए अभिरा को मनाओ कि वो खराब परफॉर्म करे। मायरा, विद्या के कहने पर अभिरा के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जानबूझकर हार जाए ताकि वो जीत जाए। अभिरा और अरमान, मायरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायरा नहीं समझती है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

अरमान का फैसला

मायरा की बातें सुनने के बाद अरमान सारी जिम्मेदारी अभिरा पर डाल देता है। वह कहता है कि अभिरा अब तुम्हे फैसला लेना है कि तुम सही का साथ दोगी या फिर मायरा की खुशियों पर ध्यान दोगी। अभिरा कन्फ्यूज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, मनीषा, अभीर और कियारा को बताती है कि सुरेखा की वजह से कियारा के ड्रग्स लेने की बात पब्लिक हुई है। सुरेखा ने ही अपने दोस्तों को कियारा के ड्रग्स लेने की बात बताई थी और उनके एक दोस्त ने इस बात को अपने पब्लिकेशन में छाप दिया।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

