Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

YRKKH 28 Feb: वाणी से मिलने स्कूल पहुंचेगी मेहर, अभिरा को कॉल करके धमकाएगी विद्या

Feb 28, 2026 12:14 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में मेहर मित्तल की वाणी से मुलाकात होगी। इतना ही नहीं, वह मुक्ति को वाणी नाम से बुलाएगी।

YRKKH 28 Feb: वाणी से मिलने स्कूल पहुंचेगी मेहर, अभिरा को कॉल करके धमकाएगी विद्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में विद्या, अरमान को लेने पहुंचती है। विद्या को देख अभिरा पहले थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर उसे विद्या की कहींं कड़वी बातें याद आती हैं। अभिरा अपना मुंह मोड़ लेती है और अरमान, विद्या को लेकर चला जाता है। विद्या, अभिरा का नंबर निकलवाती है और पूरे घरवालों के सामने उसे कॉल करती है। अभिरा की आवाज सुन दादी-सा, मनीषा और माधव दंग रह जाते हैं।

विद्या को करारा जवाब देती है अभिरा

विद्या, अभिरा को धमकाती है। वह कहती है, ‘अरमान और मायरा तुम्हारे बिना खुश हैं। उन दोनों की जिंदगी से दूर रहो।’ अभिरा डरती नहीं है। अभिरा, विद्या को करारा जवाब देती है। अभिरा कहती है, ‘मैं अरमान के पास नहीं गई थी। अरमान खुद मेरे पास आया था इसलिए ये ज्ञान मुझे नहीं अरमान को दीजिए। उससे कहिए कि वो मुझसे दूर रहे।’ अभिरा की बातें सुनकर विद्या दंग रह जाती है। वहीं माधव, विद्या को खरीखोटी सुनाते हैं।

ये भी पढ़ें:अरमान-अभिरा को पास लाएंगे उनके ही परिवार के ये दो सदस्य, विद्या को आएगा गुस्सा
ये रिश्ता क्या कहलाता है

मेहर मित्तल का अगला कदम

मेहर को पता चलता है कि अरमान, अभिरा के पास गया था। मेहर, अभिरा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। मेहर का मैनेजर उसे बताता है कि अभिरा अपनी बेटी मुक्ति के साथ रहती है। मुक्ति और मायरा एक ही स्कूल में हैं और उन्हें वाणी की कोई जानकारी नहीं मिली है। मेहर को दाल में कुछ काला लगता है। मेहर, मायरा के स्कूल जाती है और मुक्ति से मिलने की कोशिश करती है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा को लगेगा 440 वॉट का झटका, पाखी के बाद अब इस बेटी को मिलेगा धोखा

मेहर और वाणी की मुलाकात

मेहर, मुक्ति को दूर से देखती है और सोचती है, ‘इसका नाम भी दूसरा है। लग भी वाणी जैसी नहीं रही है। शायद मैनेजर से कोई गलती हुई होगी।’ हालांकि, फिर भी मेहर, मुक्ति को वाणी कहकर क्रॉसचेक करने की कोशिश करती है। वाणी नाम सुनकर मुक्ति चौंक जाती है। मेहर, मुक्ति के करीब जाती है। लेकिन मुक्ति, मेहर को पहचान नहीं पाती है। ऐसे में मेहर राहत की सांस लेती है।

ये भी पढ़ें:टीआरपी लिस्ट देख चकरा जाएगा दिमाग, अनुपमा-नागिन 7 को चकमा देकर आगे निकला ये शो
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।