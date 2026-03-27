YRKKH Twist: मायरा पर चिल्लाएगा अरमान, कहेगा- आपको पता भी है कि अभिरा की क्या हालत हो रही है
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अरमान, अभिरा की वजह से मायरा पर चिल्लाएगा।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अरमान, मायरा और अभिरा के बीच फंस जाएगा। दरअसल, सामने आए प्रोमो के मुताबिक, उदयपुर में तूफान आता है। मायरा रात में अपने हॉस्टल से ये बाेलकर निकल जाती है कि वो अपने पिता से मिलने जा रही है। जब ये बात अभिरा को पता चलती है तब वो परेशान हो जाती है। अरमान और अभिरा, मायरा को ढूंढने निकलते हैं।
मायरा से क्या कहता है अरमान?
अरमान, मायरा को ढूंढ लेता है और उसपर चिल्लाने लगता है। अरमान कहता है, ‘आपने हॉस्टल में बोला कि आप मुझसे मिलने आए हो। आपको आइडिया भी है कि आपकी वजह से अभिरा की क्या हालत हो रही है।’ मायरा दंग रह जाती है। मायरा रोते हुए अरमान से कहती है, ‘पहले आप उनका नाम तक नहीं लेते थे।’ अरमान, मायरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा उसकी एक बात नहीं सुनती है।
मायरा का जवाब
मायरा, अरमान से कहती है, ‘चिंता मत करो पापा। आप दोनों के बीच खड़ी इस दीवार के पैर हैं।’ इतना कहते ही मायरा वहां से चली जाती है। इसके बाद, मायरा को ढूंढते-ढूंढते अभिरा, अरमान के पास पहुंचती है। अरमान रोते हुए अभिरा से कहता है, ‘मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर जाती दिख रही है। प्लीज उसे रोकाे अभिरा। प्लीज मुझे बचा लो।’
अभिरा का एक्शन
अरमान की हालत देख अभिरा इमोशनल हो जाती है। अभिरा, अरमान को शांत करने के लिए उसे गले लगा लेती है। अब आगे क्या होगा? क्या अभिरा, अरमान और मायरा के बीच सबकुछ ठीक कर पाएगी? क्या अभिरा, अरमान की खातिर मायरा से दूर हो जाएगी? क्या अभिरा अपने और मायरा के बीच की गलतफहमी को दूर कर वापस पौद्दार हाउस में अपनी जगह बनाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिन्दुस्तान।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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