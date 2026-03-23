YRKKH 23 March: अरमान की नफरत का अभिरा को होता है अंदाजा, भड़क जाती है मेहर

YRKKH 23 March: अरमान की नफरत का अभिरा को होता है अंदाजा, भड़क जाती है मेहर
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा, तान्या का दिल जीत लेती है। ऐसे में मेहर भड़क जाती है।
YRKKH 23 March 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 23 मार्च के एपिसोड में अरमान और अभिरा मिलकर गणगौर की पूजा के लिए मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाते वक्त अभिरा और अरमान को पता चलता है कि दोनों ने एक-दूसरे के लिए व्रत रखा है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद दाेनों मूर्ति सुखने के लिए रख देते हैं। दादी-सा, काजल को सिंजारा देती हैं। काजल रो पड़ती है और कहती है कि हर साल की तरह इस साल भी उसकी बहू को सिंजारा नहीं मिला। आर्यन अपने ससुराल वालों को बताता है कि तान्या के मां-बाप के गुजर जाने के बाद उनके भाई ने उन्हें पाला था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे।
आगे आती है अभिरा
तान्या इमोशनल हो जाती है। तभी अभिरा थाल लेकर आती है और तान्या से कहती है, ‘मैं तुम्हारा मायका नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी दोस्त जरूर हूं और गणगौर के समय मैं तुम्हे खाली हाथ नहीं देख सकती। इसकी हर चीज मैंने अंशुमन की पसंद को ध्यान में रखते हुए पसंद की है।’ तान्या रो पड़ती है और थाल ले लेती है। मेहर भड़क जाती है। मेहर, विद्या के पास जाती है और कहती है, ‘दादी-सा और आर्यन तो पहले ही अभिरा के जाल में फंस चुके हैं। अब तान्या भी इसकी फैन बन गई है। अभिरा को अरमान के दिल तक पहुंचने के सारे रास्ते पता है। जल्दी कुछ कीजिए। अगर अरमान का दिल पिघल गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी।’
आर्यन-दिशा का प्लान
आर्यन और दिशा प्लान बनाते हैं। दिशा बहाना बनाकर दिशा को आर्यन के रूम में भेजती है। वहीं आर्यन, अरमान को अपने कमरे में भेजता है। इस तरह अभिरा और अरमान को बात करने के लिए कुछ समय मिल जाता है। अरमान, अभिरा को बताता है कि आर्यन को एलर्जी हुई है। अभिरा, अरमान के साथ मिलकर मेडिकल बॉक्स ढूंढती है। अभिरा को अलमारी के ऊपर मेडिकल बॉक्स दिखता है। बॉक्स निकालते वक्त अलमारी, अभिरा के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन अरमान न अभिरा को गिरने देता है और न अलमारी को। इसी बीच मेहर ऊपर आती है।
अरमान का इजहार
अभिरा, अरमान से पूछती है, ‘तुम ठीक हो?’ अरमान, अभिरा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अरमान कहता है कि ये अलमारी तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। अभिरा भी चिल्लाना शुरू कर देती है। अभिरा कहती है, 'अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा ही काम आसान हो जाता। तुम्हे नाटक भी नहीं करना पड़ता और रिडेवलपमेंट में भी रुकावट नहीं आती।' अरमान भड़क जाता है और कहता है, ‘मैं तुमसे प्यार करता हूं, नफरत नहीं।’ मेहर, अरमान और अभिरा की बातें सुन लेती है और गुस्सा में वहां से चली जाती है।
अभिरा को वॉर्निंग देता है अरमान
मेहर के जाने के बाद अरमान, अभिरा से कहता है, ‘तुम्हे लग रहा होगा न कि मैं कितना बड़ा इमोशनल फूल हूं। लेकिन तुम्हारे धोखे ने मुझे समझदार बना दिया है। मैं इमोशनल हूं, लेकिन फूल नहीं हूं। अब मैं पक्का बिजनेसमैन बन गया हूं। सिर्फ अपने फायदे का सौदा करता हूं। तुम्हारा प्यार ने हर बार मेरा नुकसान करवाया है इसलिए अब इस बचे प्यार को भी मैं अपने दिल से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। तुम्हारे पास कभी पास नहीं आऊंगी।’ अभिरा, अरमान की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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