YRKKH: युवराज से पंगा लेगा अरमान, अभिरा की वजह से सलाखों के पीछे पहुंचेंगे बड़े पापा

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा अनजाने में युवराज से पंगा लेंगे। ऐसे में युवराज उनसे बदला लेने का प्लान बनाएगा।

टीवी के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा और अरमान अपने दोस्त प्रियांशू की शादी करवाने में जुटे होंगे, लेकिन हालात अचानक बदल जाएंगे। प्रियांशू के पिता शादी में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देंगे। वह गुस्से में आकर प्रियांशू और उसकी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करेंगे। तभी अरमान आगे बढ़कर बीच में आ जाएगा और खुद को खतरे में डाल देगा।

अरमान को मुसीबत में देख अभिरा अपना आपा खो बैठेगी। वह प्रियांशू के पिता की जमकर धुलाई कर देगी। इतने में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी और प्रियांशू के पिता को गिरफ्तार कर लेगी। इस पूरी घटना के बाद अरमान की आंखें भर आएंगी।

ड्रामा यहीं खत्म नहीं होगा। प्रियांशू और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी के बाद, अरमान और अभिरा भी उसी मंडप में सात फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तभी युवराज की एंट्री होगी और शो में बड़ा धमाका आएगा।