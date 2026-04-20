YRKKH 20 April: अभिरा पर भड़की मायरा, अरमान अपने हाथ में लेगा केस? पढ़िए आज के एपिसोड का अपडेट

YRKKH 20 April: अभिरा पर भड़की मायरा, अरमान अपने हाथ में लेगा केस? पढ़िए आज के एपिसोड का अपडेट
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20 April 2026: स्टार प्लस के फेमस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा हारकर अरमान के पास जाती है और अरमान एक बड़ा फैसला लेता है।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का 20 अप्रैल का एपिसोड नहीं देख पाए? कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत अभिरा से होती है। अभिरा बाल सुधार केंद्र के बाहर पूरी रात बैठी रहती है। उसे मायरा की एक भी झलक नहीं दिखाई देती है। ऐसे में वो टूट जाती है। वहीं अरमान अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर में कंबल बांट रहा होता है।
टूट जाती है अभिरा
अभिरा सीधे अरमान के पास जाती है और रोते हुए उसे मायरा के पेपर्स देती है। अभिरा, अरमान कहती है, ‘प्लीज मुझसे ये केस ले लो। ये केस तुम ही लड़ो अरमान। इस मम्मा में दम नहीं है। हार गई मैं। तुम प्लीज उसे बचा लो। प्लीज उसे घर ले आओ।’ अरमान अपनी बेटी को बचाने के लिए अभिरा के हाथ से पेपर्स ले लेता है और मायरा के पास चले जाता है। अरमान, मायरा और उसकी दोस्त की बातें सुन लेता है।
मायरा का अभिरा पर भरोसा
मायरा अपने दोस्त से कहती है, ‘मम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अभी दो दिन पहले उनकी सर्जरी हुई है। कोई और उनकी जगह होता तो अभी तक हिम्मत हार जाता, लेकिन मेरी मम्मा मेरे लिए लड़ रही हैं। मुझे उनपर पूरा भरोसा है।’ इसी बीच दादी-सा, अरमान के पास पहुंचती हैं।
अरमान को समझाती हैं दादी-सा
दादी-सा, अरमान को समझाती हैं कि वो ये केस अभिरा को ही लड़ने दे। दादी-सा कहती हैं, ‘अभिरा टूट गई और तुम्हारे पास आई। तुमने क्या किया? तुमने उससे पेपर्स लिए और यहां चले आए। तुमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। आठ साल पहले भी नहीं सोचा था। वो कहती रही कि मेहर ने ही मुक्ति के पिता की हत्या की थी, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी। मायरा, अभिरा पर भरोसा कर रही है, लेकिन तुम? तुम उससे प्यार तो करते हो, लेकिन भरोसा नहीं। अगर तुमने ये केस अपने हाथ में ले लिया तो मायरा और अभिरा का रिश्ता बनते-बनते रह जाएगा।’
विद्या को जवाब देती हैं दादी-सा
अरमान को समझाने के बाद दादी-सा घर आ जाती हैं। दादी-सा देखती हैं कि विद्या परिवार की नजर उतार रही हैं। दादी-सा भी नजर उतारने लगती हैं। विद्या खुश हो जाती है और कहती है, ‘अब सब ठीक हो जाएगा। अरमान, मायरा का केस लड़ रहा है। अब हमारी मायरा घर लौट आएगी।’ दादी-सा जवाब में कहती हैं, ‘अरमान अब गलतियां सुधारेगा। देखती जाओ क्या होता है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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