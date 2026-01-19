YRKKH 19 Jan: अरमान को सीसीटीवी फुटेज दिखाएगी अभिरा, वाणी से मिलने पहुंचेंगे मिस्टर मित्तल

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 19 January 2026 Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा, वाणी और मायरा के बीच फंस जाएगी। ऐसे में अरमान उसका साथ देगा।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 19 जनवरी के एपिसोड में अभिरा, अरमान को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। सीसीटीवी फुटेज में रजत जबरदस्ती मेहर को कार में बैठाते नजर आता है। ये देखने के बाद अरमान, अभिरा को समझाने की कोशिश करता है कि मेहर सही है और रजत गलत। हालांकि, अभिरा, अरमान की बात नहीं सुनती है और उससे बहस करने लगती है। अभिरा कहती है, ‘हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे।’

मिस्टर मित्तल, अरमान को देंगे लीगल पेपर्स अरमान, अभिरा की बात मान लेता है और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर मित्तल, पौद्दार हाउस पहुंचते हैं। वह मनीषा से कहते हैं, ‘वाणी को बुला देंगे? गलती उसके बाप ने की थी और मैंने उसके सामने अपना गुस्सा निकाल दिया इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं।’ इसी बीच अरमान और अभिरा भी पौद्दार हाउस पहुंच जाते हैं। मिस्टर मित्तल, अरमान को बताते हैं कि उन्होंने लीगल पेपर्स पर मेहर की साइन ले ली है। अब वे केस री-ओपन करवा सकते हैं।

अरमान से माफी मांगेंगे मिस्टर मित्तल मिस्टर मित्तल, अरमान से माफी भी मांगते हैं। वह कहते हैं, ‘आपने बताया था कि मायरा का बर्थडे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फिर भी हमारी वजह से उसका बर्थडे खराब हुआ, मैं माफी चाहता हूं।’ अभिरा इतना सुनते ही अपने कमरे में चली जाती है। अभिरा को पता चलता है कि वाणी की तबीयत ठीक नहीं है। अभिरा, वाणी का ध्यान रखती है। ये देखकर मायरा को बुरा लगता है।