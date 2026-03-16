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YRKKH 16 March: अरमान-अभिरा को अलग करने के लिए मेहर ने चली चाल, मायरा को बनाया अपना मोहरा

Mar 16, 2026 09:42 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अरमान और अभिरा परफेक्ट फैमिली का सपना देखते हैं। हालांकि, अरमान के सपने में मुक्ति नहीं रहती है।

YRKKH 16 March: अरमान-अभिरा को अलग करने के लिए मेहर ने चली चाल, मायरा को बनाया अपना मोहरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 16 March 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 16 मार्च के एपिसोड में अरमान और अभिरा का वीडियो देख मेहर भड़क जाती है। अरमान की जिंदगी से अभिरा को आउट करने के लिए मेहर प्लान बनाती है। कृष, मेहर को शांत करने की कोशिश करता है। हालांकि, मेहर शांत नहीं होती है। मेहर, मायरा को कॉल करती है और उसे आर्यन की शादी में बुलाती है। मेहर, मायरा से कहती है, ‘अरमान की टेंशन मत लेना। मैंन उसे संभाल लूंगी। आप बस आने के लिए रेडी रहना।’

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हॉस्टल पहुंचती है अभिरा

इसी बीच, अभिरा, मुक्ति से मिलने हॉस्टल पहुंचती है। अभिरा, मायरा और मुक्ति के लिए खाना और आइसक्रीम लेकर आती है। मुक्ति गलती से अभिरा के सामने अपना और मायरा का प्लान रिवील कर देती है। मुक्ति और मायरा का प्लान सुनकर अभिरा को दंग रह जाती है। अभिरा, मुक्ति को समझाती है कि ये सब प्लानिंग से नहीं, संयोग से होता है और उसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है।

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अभिरा को ढूंढता है अरमान

इधर, अभिरा, मुक्ति से बातें करती है और मायरा को देखकर इमोशनल होती है। उधर अरमान, अभिरा को पूरे घर में ढूंढता है। जब अरमान, अभिरा को ढूंढते-ढूंढते किचन पहुंचता है तब काजल अरमान से पूछती है, ‘कुछ ढूंढ रहा था अरमान?’ अरमान कहता है, ‘नहीं! मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा।’ किचन में खड़ी विद्या समझ जाती है कि अरमान, अभिरा को ढूंढ रहा है। विद्या कहती है, ‘तू जिसे ढूंढ रहा है वो आठ साल पहले किसी और का ख्याल रखने के लिए तुझे छोड़कर चली गई थी। हो सकता है आज भी वहीं गई हो।’ अरमान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।

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अरमान-अभिरा का सपना

इसके बाद अरमान पूरे परिवार के साथ बैठकर आर्यन की बचपन की फोटोज देखता है। तभी अभिरा वापस आती है। चाची-सा, अभिरा को अपने पास बुलाती हैं और उसे सबके साथ बैठने को कहती है। अभिरा और अरमान एक-दूसरे को देखते हैं और अपने ख्यालों में खो जाते हैं। अभिरा, मुक्ति, मायरा और अरमान के साथ अपनी परफेक्ट फैमिली का सपना देखती है। वहीं अरमान, अभिरा और मायरा के साथ अपनी परफेक्ट फैमिली का सपना देखता है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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