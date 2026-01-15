YRKKH 15 Jan: अभिरा के खिलाफ चाल चलेगा कृष, अरमान को खरीखोटी सुनाएंगे मिस्टर मित्तल

संक्षेप: YRKKH 15 January 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा का सच सामने आ जाएगा। अरमान को जब अभिरा के झूठ के बारे में पता चलेगा तब अरमान हैरान रह जाएगा।

YRKKH 15 January 2026 Episode in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज (15 जनवरी 2026) के एपिसोड में अरमान, वाणी को ढूंढता है। अभिरा, अरमान को बताती है कि उसने वाणी को थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने भेजा है। अरमान, वाणी को लाने जाता है, लेकिन अभिरा उसे रोक देती है। अभिरा, अरमान से रिक्वेस्ट करती है कि वो वाणी को मेहर से दूर रखे। अरमान को अभिरा की बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो अभिरा से बहस नहीं करता है।

घबरा जाएगी वाणी दूसरी तरफ, मेहर को इस बात से जलन होती है कि पार्टी में आए लोगों को अभिरा का केक पसंद आ रहा है। वहीं किसी ने उसके केक को हाथ भी नहीं लगाया है। इस बीच, वाणी के कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है। वाणी घबरा जाती है और अभिरा को ढूंढते हुए नीचे आती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कृष ने जानबूझकर वाणी के कमरे की तार काट दी थी ताकि वहां शॉर्ट सर्किट हो और वाणी, मेहर के सामने आ जाए।

कामयाब होगा कृष कृष अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। मेहर, वाणी को देख लेती है और भड़क जाती है। इधर अभिरा, मायरा को खुश करने के लिए मैजिक शो होस्ट करती है। उधर मेहर, वाणी के पास जाने की कोशिश करती है। हालांकि, मनीषा और मनोज उसे रोक लेते हैं। इस बीच कृष, वाणी को उठाकर उस डिब्बे में डाल देता है जो अभिरा स्टेज पर मैजिक शो के दौरान खोलने वाली होती है।

अरमान को भड़काने की कोशिश जैसे ही अभिरा डब्बा खोलती है उसमें से वाणी निकलती है। मेहर, वाणी को देखकर अपना आपा खो बैठती है। मेहर और मिस्टर मित्तल, अरमान को बताते हैं कि वाणी, रजत की बेटी है। अरमान ये सुनकर हैरान रह जाता है। अरमान कहता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है ये अभिरा की दोस्त की बेटी है। मेहर के जोर देने पर अरमान, अभिरा से सवाल करता है और अभिरा मान लेती है कि वाणी, रजत की बेटी है। अरमान फिर भी अभिरा की साइड लेता है और कहता है कि अगर अभिरा, वाणी को यहां लेकर आई है तो कोई न कोई वजह जरूर होगी। मिस्टर मित्तल, अरमान को खरीखोटी सुनाते हैं और उसे अभिरा के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं।