YRKKH 13 March: मायरा ने ढूंढा अरमान के लिए लाइफ पार्टनर, सामने आया मेहर का एक और खतरनाक प्लान

Mar 13, 2026 10:53 am IST
YRKKH Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा और मुक्ति, अरमान और अभिरा के लिए पार्टनर ढूंढते हैं। वहीं अरमान और अभिरा, आर्यन के लिए पति-पत्नी का नाटक करने से मना कर देते हैं।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 13 March 2026 Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता’ के 13 मार्च के एपिसोड में अरमान, अभिरा को ऑटो लेते देख लेता है। अरमान, अभिरा के ऑटो के पीछे-पीछे अपनी गाड़ी ले जाता है। पहले तो अभिरा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब अभिरा पौद्दार हाउस पहुंचती है और देखती है कि उसके पीछे अरमान की गाड़ी आ रही है तब वह समझ जाती है कि अरमान उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे-पीछे आ रहा था। अभिरा इमोशनल हो जाती है।

मुक्ति ने ढूंढा अभिरा के लिए पार्टनर

वहीं दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति अपने पैरेंट के लिए पार्टनर ढूंढने का फैसला लेते हैं। मायरा, अरमान की और मुक्ति, अभिरा की प्रोफाइल डेटिंग एप पर बनाती है। प्रोफाइल बनाते-बनाते मायरा को समझ आता है कि मुक्ति की मम्मी उसके पापा के लिए परफेक्ट है। मायरा का आइडिया सुनकर मुक्ति खुश हो जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं।

कृष पर होता है तान्या को शक

वहीं कृष, अरमान और अभिरा की पल-पल की खबर मेहर को देता है। मेहर इन इन्फॉर्मेशन के बदले कृष को मुंह मांगी रकम देती है। तान्या जब आर्यन के ससुराल वालों की स्वागत की तैयार कर रही होती है तब कृष के फोन पर मैसेज आता है। तान्या मैसेज पढ़कर दंग रह जाती है और कृष से पूछती है कि उसे 15 लाख रुपये किसने भेजे हैं। कृष बातों को घूमाने की कोशिश करता है। तान्या परेशान होकर वहां से चली जाती है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

आर्यन की रिक्वेस्ट

अगले दिन आर्यन सबको बताता है कि उसके ससुराल वाले बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं और हम उन्हें अरमान भैया के तलाक के बारे में नहीं बता सकते। इसके बाद, आर्यन, अरमान और अभिरा से पति-पत्नी बनने की एक्टिंग करने को कहता है। अरमान और अभिरा साफ-साफ मना कर देते हैं।

आर्यन के ससुराल वाले

आर्यन टेंशन में होता है और अपने ससुराल वालों का स्वागत करने के लिए तैयार होने चला जाता है। मनीषा वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। जब आर्यन, मनीषा को देखता है तो उसका टेंशन बढ़ जाता है। वह मनीषा काे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा नहीं मानती है। इतने में उसके ससुराल वाले आ जाते हैं।

