YRKKH 13 August: गीतांजलि की अकड़ निकालेंगे चाची-सा, मायरा को सही-गलत का पाठ पढ़ाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में गीतांजलि और अभिरा की जमकर लड़ाई होती है। वहीं अरमान भड़क जाता है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:16 PM
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा और गीतांजलि की लड़ाई दिखाई जाती है। अभिरा, गीतांजलि पर मायरा को मैन्यूपुलेट करने का इल्जाम लगाती है। ऐसे में गीतांजलि, अभिरा को अच्छी मां न होने का ताना मारती है। अरमान भड़क जाता है और गीतांजलि पर चिल्लाने लगता है। इतना ही नहीं, वह ये भी कहता है कि अब कोई भी डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेगा।

अभिरा, अरमान को समझाती है और मायरा की खुशी के लिए डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की परमिशन मांगती है। अभिरा के मनाने पर अरमान मान जाता है। अभिरा घर जाती है और रातभर डांस की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन मायरा, अभिरा के पास आती है और देखती है कि उसका फोन अभिरा के पास है। वह चुपचाप फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा देख लेती है।

अभिरा, मायरा से कहती है, ‘अपने मम्मी-पापा से छिपाकर कुछ भी करना गलत है। आपकी और मेरी दोस्ती अभी हुई है, लेकिन आपकी और आपके पापा की दोस्ती तो बहुत पहले हो चुकी थी न। आप मुझे नहीं बता पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपके पापा को तो फोन वाली बात बतानी चाहिए न।’ मायरा, अभिरा की बात समझ जाती है। मायरा को पाठ पढ़ाने के बाद अभिरा, गीतांजलि का फोन अपने पास रख लेती है।

वहीं चाची-सा, गीतांजलि की अकड़ निकालती हैं। जब गीतांजलि नाश्ता लेने किचन में आती है तब चाची-सा उसे अपने स्टाइल में समझाती हैं कि वह अभिरा और उसकी खुशियों के बीच आ रही है।

