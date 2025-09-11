Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 11 September Episode YRKKH In hindi Armaan Catches murderer YRKKH 11 Sept: अरमान को मिला अंशुमन का हत्यारा, सुलझ गई पूरी गुत्थी, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH 11 Sept: अरमान को मिला अंशुमन का हत्यारा, सुलझ गई पूरी गुत्थी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अंशुमन के मर्डर का केस सुलझ जाएगा। अरमान, कियारा की मदद से अभिरा को सबूत इकट्ठा कर लेगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:35 AM
सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आने वाले एपिसोड में कहानी नया मोड़ लेने वाली है। अभीर को अपने घर में वही सैशे मिलेगा जिसकी वजह से अंशुमन की मौत हुई थी। सैशे देखकर अभीर समझ जाएगा कि यह किसी और का नहीं बल्कि कियारा का है।सच जानने के बाद अभीर, पौद्दार हाउस पहुंचकर कियारा से बात करेगा। यहां कियारा टूट जाएगी और स्वीकार करेगी कि अंशुमन की मौत की जिम्मेदार वही है। कियारा की यह बात सिर्फ अभीर ही नहीं बल्कि पूरा घर सुन लेगा।

परिवार का गुस्सा फूटेगा

कियारा के कबूलनामे के बाद तान्या गुस्से में आकर उसे खरी-खोटी सुनाएगी। इसके बाद चाची-सा भी आपा खो देंगी और कियारा पर हाथ उठाने की कोशिश करेंगी। दादी-सा भी गुस्से से भर जाएंगी। अभीर सबको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। चाची-सा तो यहां तक कहेंगी कि कियारा को जेल ले जाना चाहिए।

कियारा की सफाई

इसी बीच अरमान घर आ जाएगा और चाची-सा को शांत करेगा। वह कियारा से पूरी बात सुनने की कोशिश करेगा। कियारा बताएगी कि जब वह कैफे गई थी, तब सहर्श ने उसे एक बैग दिया था। बैग से ड्रग्स गिर गए थे और उसी समय अभिरा और अंशुमन भी वहां मौजूद थे। डर की वजह से वह वहां से भाग गई थी।

असली अपराधी की तलाश

कियारा की बातें सुनकर अरमान को समझ आ जाएगा कि असली गलती उसकी नहीं है। इसके बाद अरमान और कियारा उस लड़के से मिलने जाएंगे जिसने कियारा को ड्रग्स दिया था। अरमान हिडन कैमरा लगाकर कैफे पहुंचेगा और ड्रग्स सप्लायर से बात करेगा।

ड्रग्स सप्लायर का खुलासा

ड्रग्स सप्लायर अरमान को बताएगा कि यह कैफे दरअसल ड्रग्स का अड्डा है। इतना ही नहीं, वह उसी वक्त अरमान को ड्रग्स देने की भी पेशकश करेगा।

