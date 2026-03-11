Hindustan Hindi News
YRKKH 11 March: अरमान के सामने आया विद्या का सच, मांगी अभिरा से माफी, कहा- मैंने गलत किया

Mar 11, 2026 08:22 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Written Update: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अरमान को इस बात का एहसास होता है कि उसने अभिरा के साथ गलत किया है।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 11 मार्च के एपिसोड में अरमान, दादी-सा से मिलने जाता है। अरमान, अभिरा के हाथ से खाने की प्लेट लेता है और दादी-सा को खाना खिलाने की कोशिश करता है। हालांकि, दादी-सा, अरमान के हाथ से खाना खाने से इनकार कर देती हैं। अरमान वापस खाने की प्लेट अभिरा को दे देता है। अभिरा, दादी-सा को खाना खिलाती है और अरमान उन्हें कविताएं सुनाता है।

विद्या को भड़काती है मेहर

दादी-सा खाना खाने के बाद अरमान की शर्ट पकड़कर सो जाती हैं। दादी-सा की नींद खराब न हो इसलिए अरमान शर्ट उता देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेहर, विद्या को मिलने बुलाती है। मेहर, विद्या को अभिरा के खिलाफ भड़काती है। मेहर कहती है कि अभिरा को समझ आ गया है कि उसका गैराज ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं इसलिए वो पौद्दार हाउस आई है।

अभिरा की बेइज्जती करती है विद्या

मेहर की बातें विद्या के दिमाग में घूमने लगती है। जब विद्या वापस पौद्दार हाउस आती है तब उसका दिमाग अभिरा को देखकर खराब हो जाता है। दरअसल, अभिरा, अरमान की शर्ट तय करके रख रही होती है। विद्या, अभिरा को हॉल में लेकर आती है और उसकी बेइज्जती करती है। विद्या कहती है कि अभिरा, अरमान को फंसाकर रिडेवलपमेंट की शर्तें मनवाना चाहती है। इतना ही नहीं, विद्या ये भी कहती है कि अभिरा ने अरमान के रूम से उसकी शर्ट उठाई और उसको गले से लगाकर रखी।

विद्या को राेकता है अरमान

अरमान, विद्या को रोकता है। अरमान, विद्या को समझाता है कि उनके घर में भी एक बेटी है और वो नहीं चाहता कि इस घर में किसी भी बेटी की बेइज्जती हो। इतना ही नहीं, अरमान, विद्या को ये भी बताता है कि वो शर्ट उसने खुद दादी-सा के कमरे में छोड़ी थी। जब विद्या को अपनी गलती का एहसास होता है तब अरमान, विद्या को अभिरा से माफी मांगने को कहता है। विद्या माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा उसे रोक देती है।

विद्या का सच

अभिरा के जाने के बाद माधव तंज कसते हैं। माधव कहते हैं, ऑक्सीजन मशीन का प्लग मां निकालती है और बेटा अभिरा पर भड़कता है। बेटा खुद शर्ट छोड़ता है और मां अभिरा पर भड़कती है। माधव के जाने के बाद अरमान, विद्या से पूछता है कि क्या सच में आपसे ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकला था? विद्या कुछ नहीं कहती है। अरमान समझ जाता है कि विद्या की ही गलती थी। अरमान, अभिरा से माफी मांगता है। हालांकि, अभिरा माफी के बदले अरमान को तंज देती है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

