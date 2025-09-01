Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 1 September Episode in Hindi YRKKH Abhira went to jail armaan lost Most imp case of his life YRKKH 1st Sept: अभिरा के खिलाफ सबूत पेश करेगा कृष का वकील, हक्का-बक्का रह जाएगा अरमान, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH 1st Sept: अभिरा के खिलाफ सबूत पेश करेगा कृष का वकील, हक्का-बक्का रह जाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अरमान अपनी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट केस हार जाएगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:07 AM
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभिरा के केस की तैयारी करते-करते अरमान पूरी रात जागता रहेगा। इसी बीच सिरदर्द दूर करने के लिए वह दवा लेगा, लेकिन नींद की गोली गलती से खा लेगा। नतीजा यह होगा कि सुबह कोर्ट जाने का वक्त होने पर भी अरमान गहरी नींद में रहेगा। दादी-सा और विद्या उसे जगाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सब नाकाम रहेंगे। आख़िरकार कियारा उस पर पानी डाल देगी, जिसके बाद हड़बड़ाकर अरमान उठेगा और भागते हुए कोर्ट पहुंचेगा।

अभिरा पर लगा खून का इल्जाम

कोर्ट में अरमान पूरी ताकत लगा देगा कि यह साबित कर सके कि अभिरा निर्दोष है। लेकिन कृष का वकील उसकी मेहनत पर पानी फेर देगा। वह कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट और सबूत पेश करेगा, जिनमें साफ दिखेगा कि अंशुमन की कॉफी में शक्कर नहीं बल्कि जहर मिलाया गया था और ये काम अभिरा ने किया। सबूतों के बोझ तले अरमान का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा और कोर्ट अभिरा को उम्रकैद की सजा सुना देगी।

अरमान की नई जंग

अरमान इस फैसले से टूट जाएगा और कोर्ट में कुछ बोल ही नहीं पाएगा। हालांकि, चर्चा यह भी है कि असली साज़िश कृष ने ही रची थी। उसी ने जहर देने की प्लानिंग की और अभिरा को फंसाने की चाल चली। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान हिम्मत नहीं हारेगा और हाईकोर्ट में अपील करेगा। वह दोबारा केस की तैयारी करेगा और अभिरा की गैरमौजूदगी में मायरा का भी ख्याल रखेगा।

