YRKKH 8th Jan: अभिरा और मेहर का है पुराना कनेक्शन, अनीता बताएगी रजत की मौत का सच

YRKKH 8th Jan: अभिरा और मेहर का है पुराना कनेक्शन, अनीता बताएगी रजत की मौत का सच

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा के सामने मेहर मित्तल का असली चेहरा और रजत की मौत का सच सामने आएगा।

Jan 08, 2026 02:56 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के 8 जनवरी के एपिसोड में अभिरा, अनीता का पीछा करती है। जब अभिरा की मुलाकात अनीता से होती है तब अभिरा उससे पूछती कि उसने उसे वो मैसेज क्यों भेजा? वह अरमान के साथ क्या करने वाली है? अनीता, अभिरा को जहर की बोतल दिखाती है। अभिरा घबरा जाती है। अभिरा, अरमान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान कॉल नहीं उठाता है।

जहर पी जाएगी अनीता

अभिरा को परेशान देख अनीता उसे बताती है कि ये जहर की नई बोतल है। उसने अरमान के जूस में जहर नहीं मिलाया है। इससे पहले की अभिरा कुछ समझे, अनीता जहर पी जाती है। अभिरा डर जाती है। अभिरा, अनीता को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनीता नहीं मानती है। अभिरा एंबुलेंस को बुलाती है। वहीं अनीता, अभिरा को रजत और मेहर मित्तल का सच बताती है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

रजत की मौत का सच

अनीता बताती है कि अभिरा ही उसके पति की मौत की जिम्मेदार है। ये बात सुनकर अभिरा दंग रह जाती है। अनीता कहती है, अवॉर्ड फंक्शन की रात जब मेहर की जगह आपने अवॉर्ड जीता था तब मेहर का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया था। मैं रजत से कॉल पर बात कर रही थी और तभी रजत के पास मित्तल साहब का कॉल आया। उन्होंने मेहर को वापस लाने का आदेश दिया। मित्तल साहब के आदेश के मुताबिक रजत ने मेहर को कार में बैठने को कहा। मेहर ने अपनी हार का गुस्सा रजत पर निकाल दिया। मेहर ने रजत को इतना मारा कि उसकी जान चली गई।

अनीता से सवाल करेगी अभिरा

अभिरा, अनीता की बात नहीं मानती है। अभिरा कहती है कि अगर ऐसा होता तो अरमान कभी मेहरा का केस नहीं लड़ता। अभिरा, अनीता से पूछती है कि उसने ये सब कोर्ट में क्यों नहीं कहा। अनीता कहती है कि वह डर गई थी। अगर वह सच बोल देती तो मित्तल साहब उसकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

अनीता की मौत

अनीता, अभिरा से कहती है कि अब उसे उसकी बेटी वाणी का ध्यान रखना है। अभिरा, अनीता को बचाने की कोशिश करती है। एंबुलेंस के आने पर अभिरा, अनीता को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन अनीता जिंदा नहीं बचती है।

