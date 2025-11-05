Hindustan Hindi News
YRKKH 05 Nov: फूफा-सा से भिड़ेगी अभिरा, दादी-सा भी देंगी साथ, पौद्दार परिवार में आएगी फूट

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा और अरमान के वायरल वीडियो की वजह से फूफा-सा और तान्या परेशान हो जाएंगे।

Wed, 5 Nov 2025 10:38 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा, अरमान को परेशान देख परेशान हो जाएगी। वह रातभर ठीक से सो नहीं पाएगी इसलिए पूजा में टाइम से नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में फूफा-सा और तान्या भड़क जाएंगे। अभिरा, फूफा-सा और तान्या की बातें सुन लेगी। अभिरा उनसे कहेगी कि वे वीडियो को रिपोर्ट करें और कमेंट्स न पढ़ें। फूफा-सा कहेंगे, ‘तुम्हारे लिए हम क्या-क्या करें अभिरा?’

इसके बाद फूफा-सा, दादी-सा के पास जाएंगे। वह कहेंगे कि परिवार और फर्म के लिए अभिरा और अरमान को माफी मांगनी पड़ेगी। अभिरा भड़क जाएगी। अभिरा कहेगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए वह माफी नहीं मांगेगी। इसके बाद अभिरा, फूफा-सा, तान्या और काजल को ये बात समझाने की कोशिश करेगी कि पब्लिक प्लेसेस पर पति-पत्नी का गले लगाना गलत नहीं होता। गलत उन लोगों की सोच है जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एआई से बदल देते हैं।

फूफा-सा नहीं समझेंगे। ऐसे में दादी-सा, फूफा-सा का मुंह बंद करवाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जब अरमान, मायरा को डांस क्लास छोड़कर वापस आएगा तब उसे पता चलेगा कि मायरा डांस क्लास पहुंची ही नहीं है। अरमान परेशान हो जाएगा। इसी बीच कृष, मायरा को लेकर घर आएगा। मायरा, अरमान और अभिरा की वजह कृष और तान्या को अपने एनुअल फंक्शन में लेकर जाएगी।

