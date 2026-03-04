Hindustan Hindi News
YRKKH 04 March: अभिरा को खरीखोटी सुनाती हैं चाची-सा, मुक्ति के साथ पार्टी में पहुंचती है मायरा

Mar 04, 2026 08:46 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, मेहर मित्तल की होली पार्टी खराब करने पहुंचती है। मायरा और मुक्ति भी पार्टी अटेंड करने के लिए अपने हॉस्टल से निकलते हैं।

YRKKH 04 March 2026 Written Update: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के चार मार्च के एपिसोड की शुरुआत अभिरा के ट्रैक से होती है। अभिरा के मोहल्ले वाले उसको बताते हैं कि मेहर ने उनके मोहल्ले का पानी बंद करवा दिया है। अभिरा, जिसने आठ साल तक होली नहीं खेली थी, अपने मोहल्ले वालों के लिए मेहर मित्तल की होली पार्टी में जाने का फैसला लेती है। उधर मायरा, मुक्ति के साथ मेहर मित्तल की होली पार्टी में आने के लिए अपने हॉस्टल से निकलती है।

इमोशनल हो जाती है अभिरा

अभिरा को अपनी होली पार्टी में देख मेहर दंग रह जाती है। अभिरा और उसके मोहल्ले के लोग मेहर की पार्टी में आए लोगों को रंग देते हैं। इतना ही नहीं, डीजे को भी हथिया लेते हैं और अपने पसंद के गाने बजाने लगते हैं। इसी बीच, अभिरा की नजर पौद्दार परिवार पर पड़ती है। वह इमोशनल हो जाती है। माधव आकर अभिरा को आशीर्वाद देता है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है
मेहर की बात मानता है अरमान

मेहर परेशान होकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। लेकिन मिस्टर मित्तल मदद करने से मना कर देते हैं। मिस्टर मित्तल साफ कहते हैं, ‘वार करती हो तो वार को सहना भी सीखो।’ अरमान, अभिरा से सवाल पूछता है। अभिरा उसे बताती है कि मेहर ने उसके मोहल्ले का पानी बंद करवा दिया है इसलिए उसे होली मनाने यहां आना पड़ा। मेहर कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरमान भी मेहर की ही बात मानता है।

मेहर को लगेगा झटका

अभिरा भड़क जाती है और अरमान को खरीखोटी सुनाती है। मेहर, अभिरा को वॉर्निंग देती है। अभिरा पानी की बाल्टी उठाकर मेहर के ऊपर डाल देती है। विद्या बीच में आती है और मेहर को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी बीच, अरमान, अभिरा को गले लगा लेता है। अरमान का एक्ट देख मेहर को 440 वॉट का झटका लगता है।

भड़क जाती हैं चाची-सा

अरमान, अभिरा से कहता है, ‘मुझे तुम्हें गले लगाने का कोई शॉक नहीं है। तुम्हारा कुर्ता फट गया है इसलिए गले लगाया है।’ इसके बाद, अरमान, चाची-सा को बुलाता है और मदद मांगता है। चाची-सा, अभिरा को अपने साथ ऊपर लेकर जाती हैं और उसे अपना कुर्ता देती हैं। इतना ही नहीं, चाची-सा, अभिरा को खरीखोटी भी सुनाती हैं। इसी बीच, मायरा और मुक्ति पार्टी में पहुंचती हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

