YRKKH: 8 साल के लीप के बाद बदल जाएगा अरमान, ‘ये रिश्ता कहलाता है’ में आएंगे 5 शॉकिंग ट्विस्ट

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आठ साल का लीप आएगा। लीप के बाद अरमान के तेवर बदल जाएंगे। वह अभिरा को छोड़ नई जिंदगी शुरू करेगा।

टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में 8 साल का लीप आया है। लीप से पहले दिखाया गया था कि अरमान और मायरा एक गलतफहमी की वजह से अभिरा को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकते हैं। वहीं लीप के बाद अभिरा, वाणी के साथ अपनी जिंदगी जीते नजर आ रही है। वह पौद्दार परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं है। अरमान की बात करें तो वो अभिरा से आठ साल अलग रहने के बाद अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है।

पहला ट्विस्ट अभिरा ने वाणी का नाम बदलकर मुक्ति कर दिया है। मुक्ति, अभिरा को अपनी मां मानती है। वहीं अभिरा, मुक्ति के लिए दिन-रात महनत करती है।

दूसरा ट्विस्ट अभिरा ने वकालत छोड़ दी है। वह अब मैकेनिक बन गई है। वह अपने और मुक्ति के लिए एक दुकान में मैकेनिक का काम करती है। उसने अपने सपनों का पीछा करना भी छोड़ दिया है। वह अब मुक्ति के सपने पूरे करने की कोशिश कर रही है।

तीसरा ट्विस्ट अभिरा सबसे अपना और वाणी का सच छिपाकर रखती है। अभिरा किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देती है कि वाणी कौन है और उसके पति का नाम क्या है।

चौथा ट्विस्ट अरमान को अभी तक मेहर मित्तल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अरमान, मेहर को निर्दोष मानता है और अभिरा को दोषी। इतना ही नहीं, वह मेहर का दोस्त भी बन गया है और उसके साथ समय भी बिताता है।