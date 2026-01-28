The 50 Update: 'द 50' का हिस्सा बने रेसलर द ग्रेट खली, सेलेब्स के साथ किया यह मजेदार टास्क

संक्षेप: The 50: जल्द शुरू होने जा रहे रियलिटी शो द 50 को लेकर काफी बज बना हुआ है। एक ताजा जानकारी के मुताबिक WWE रेसलर द ग्रेट खली भी शो का हिस्सा बने हैं और उन्होंने बाकी सेलेब्स के साथ टास्क किया है।

'द 50' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तगड़ा बज बना हुआ है। यह पहली बार है कि जब टीवी पर 'बिग बॉस' से बड़े स्केल का शो आने जा रहा है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में जहां सिर्फ 18 सेलेब्रिटीज होते थे, वहीं इस शो की शुरुआत ही 50 सेलेब्रिटीज के साथ होगी। एक ताजा जानकारी के मुताबिक एक वक्त पर WWE का हिस्सा रहे रेसलर 'द ग्रेट खली' भी इस शो में पहुंचे हैं। खली बतौर कंटेस्टेंट इस शो में नहीं पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने शो में सेलेब्रिटीज के साथ वक्त बिताया और एक टास्क भी पूरा किया।

खली ने लड़ाया सेलेब्स के साथ पंजा घर का हिस्सा बने कई सेलेब्रिटीज के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था क्योंकि उन्हें द ग्रेट खली के साथ पंजा लड़ाने का मौका मिला। टास्क काफी थ्रिलिंग था और यह कंटेस्टेंट्स के लिए रोमांच से भरने वाला रहा। बिग बॉस से जुड़े अपडेट देते रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिल्म विंडो ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "ग्रेट खली ने घर में प्रवेश किया और प्रतियोगियों के साथ एक टास्क पूरा किया, जिसमें उन्होंने उनके साथ आर्म रेसलिंग की।" इस जानकारी पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है।