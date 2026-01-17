क्या दोबारा शादी करेंगे शेफाली के पति पराग? बोले- परी के बिना अधूरा हूं…

संक्षेप: बिग बॉस 13 में नजर आईं दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी ने बताया कि क्या वो दूसरी शादी करेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए पराग ने कहा कि शेफाली उनके साथ आज भी हैं और वो दूसरी शादी नहीं करेंगे।

साल 2025 एक्टर पराग त्यागी के लिए काफी दुखद था। पिछले साल जून के महीने में शेफाली जरीवाला का निधन हो गया था। शेफाली जरीवाला के अचानक चले जाने से इंडस्ट्री में हर कोई हैरान था। पति पराग त्यागी बुरी तरह टूट गए थे। शेफाली के जाने के कुछ वक्त बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग पराग त्यागी से कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि क्या वो दूसरी शादी करेंगे। पराग ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। हालांकि, अब एक पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने इस सवाल का जवाब दे दिया है।

पराग से दोबारा शादी को लेकर हुआ सवाल पराग त्यागी बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंटट पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंचे। पराग त्यागी और पारस छाबड़ा अच्छे दोस्त हैं। शेफाली से भी पारस का अच्छा रिश्ता था। अपने पॉडकास्ट में पारस छाबड़ा ने पराग से पूछा कि अब वो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या वो दोबारा शादी करेंगे?

पराग बोले- हर वक्त शेफाली होती हैं उनके साथ इस सवाल पर पराग ने अपना सवाल दाग दिया। उन्होंने पारस से पूछा कि शादी क्यों करनी है? पारस ने कहा कि क्योंकि जीवन में किसी का साथ तो चाहिए होता है। इसपर पराग ने कहा कि उनके साथ शेफाली हमेशा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि परी (शेफाली) हर वक्त उनके साथ रहती हैं।

पराग ने कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि शेफाली उनकी जीवन संगनी थीं, हैं और रहेंगी। पराग ने कहा कि परी के बिना वो अधूरे हैं और परी उनके बिना अधूरी हैं।

किसी और को प्यार नहीं कर सकते पराग पराग ने कहा कि वो जितना प्यार शेफाली को करते थे, करते हैं और करते रहेंगे वो किसी और से उतना प्यार नहीं कर पाएंगे। उनके प्रेम का सागर जितना था वो खत्म हो गया है। बस शेफाली के लिए ही है वो सारा प्यार।