टीआरपी में टॉप शोज को टक्कर देगा ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’? जानें, क्यों हो रही शो की चर्चा

स्टार प्लस पर एक नए सीरियल ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’ ने दस्तक दी है। सीरियल के शुरू होते ही इंस्टाग्राम पर शो की रील्स वायरल हो रही हैं और लोग शो को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये शो और क्या स्टार प्लस का नया शो टीआरपी लिस्ट के टॉप शोज को टक्कर दे पाएगा?

स्टार प्लस पर एक नाय रोमांटिक फैमिली ड्रामा शुरू हुआ है। इस शो का नाम है ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’। शो अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और शुरू होते ही सोशल मीडिया पर लोग इस सीरियल की चर्चा कर रहे हैं। इस शो को लोग सोशल मीडिया पर काफी प्यार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आइए जानते हैं क्यों लोग इस नए रोमांटिक फैमिली ड्रामा की इतनी चर्चा कर रहे हैं और क्या ये शो टीआरपी में टॉप शोज को टक्कर दे सकेगा?

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही चर्चा? शो की सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा के पीछे सबसे बड़ी वजह है इस शो के मेन लीड। इस शो में श्रीति झा और शब्बीर अहलूवालिया मेन लीड में नजर आ रहे हैं। इसी जोड़ी की वजह से फैंस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं। इससे पहले श्रीति झा और शब्बीर की जोड़ी सीरियल कुमकुम भाग्य में नजर आई थी। इस शो में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था और इनकी जोड़ी एक हिट जोड़ी थी।

कुमकुम भाग्य में अभि और प्रज्ञा के किरदार में इस जोड़ी ने खूब प्यार लूटा था। अब ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’ में अपराजिता और रक्षित बनकर ये हिट जोड़ी फैंस का दिल जीतने को तैयार है। इस हिट जोड़ी को एक नए शो और नए किरदारों में देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस नए शो को प्यार मिल रहा है और इसकी रील्स वायरल हो रही हैं।

क्या है शो की स्टोरीलाइन? ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’ की शुरुआत 20 अप्रैल से हुई है। शो में श्रीति(अपराजिता) का किरदार एक ऐसी लड़की का दिखाया है जो अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर अपने मायके लौट गई है। वो अपने मायके लौटने के बाद भी डर के साये में हैं कि कहीं उसका पति उसके घर ना पहुंच जाए।

वहीं, रक्षित का किरदार एक कूल, मजाकिया, संजीदा और अमीर लड़के का है। दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है और फिर यहीं से दोनों की कहानी शुरू होती है। रक्षित का भी अपना एक पास्ट है जिसका खुलासा अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है। इस सीरियल में आपको अपराजिता और रक्षित के बीच नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। अब फैंस को इंतजार है कि इस शो में रक्षित और अपराजिता की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे होगी?

क्या टीआरपी में टॉप शोज को दे पाएगा टक्कर? ‘ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा’ की टीआरपी रिपोर्ट अगले हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में मिलेगी। शो लोगों के दिल में जगह बना पाया है या नहीं, ये टीआरपी लिस्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस शो को प्यार मिल रहा है और जिस तरह फैंस शब्बीर और श्रीति की जोड़ी को लेकर उत्साहित हैं, उसे देखकर लगता है कि ये शो टीआरपी की लिस्ट में टॉप शोज को टक्कर दे सकता है।